Gatos en casa: por qué cada vez más argentinos los eligen y cómo cuidarlos

En el país, la población de gatos ya supera los 14 millones y sigue en alza. No es casualidad. La vida urbana pide practicidad. Los departamentos son más chicos. El tiempo es limitado. Y el gato se adapta sin renunciar a su carácter. Es limpio, silencioso y afectuoso a su modo.

Por eso muchas familias lo incorporan como un miembro más. Pero convivir bien no se resuelve solo con un plato lleno y una caricia ocasional. Hace falta leer señales, respetar instintos y ajustar el hogar para que también sea su lugar. Entenderlo evita frustraciones y construye un vínculo más estable.

Descanso primero. Un adulto puede dormir entre 12 y 16 horas. No es flojera. Es biología. Necesita conservar energía y sentirse a salvo. Ofrecerle rincones en altura, lejos del paso constante, baja su estrés y mejora el humor de todos. Segundo, juego con sentido. Aunque el comedero esté lleno, su cerebro pide “cazar”. Diez minutos, dos o tres veces al día, con cañas, pelotas o juguetes que se mueven, activan mente y cuerpo.

El lenguaje felino es sutil, pero constante. Orejas, cola y postura dicen más que un maullido.

Tercero, afecto a su tiempo. Cada gato tiene su modo de querer. Algunos buscan compañía; otros prefieren observar. Rutinas claras, voces suaves y respeto por el espacio personal son la base de una relación duradera. Si hay visitas o ruidos, permitirle retirarse sin forzarlo vale más que cualquier premio.

El entorno también es bienestar emocional. Trepar, mirar desde arriba y esconderse no son caprichos: son conductas de seguridad. Estantes firmes, rascadores altos, túneles, cajas y mantas crean circuitos que reducen aburrimiento y previenen conductas indeseadas. La casa se vuelve territorio previsible. Conviene sumar “zonas seguras” lejos de electrodomésticos y puertas. En pisos altos, balcones con red y ventanas protegidas son innegociables.

Señales de los gatos que dicen más que una palabra

Mejor sí tiene puntos de observación con luz natural para seguir el mundo sin salir. Un gato que controla su ambiente es un gato más sereno. Y cuando baja el estrés, mejora todo: el juego, el sueño y la convivencia diaria.

Su historia explica mucho. Descienden de felinos de climas secos, por eso beben menos de lo ideal. La hidratación no puede depender solo del bebedero. La alimentación húmeda ayuda porque cerca de ocho de cada diez partes son agua y puede aportar hasta un tercio de la ingesta hídrica diaria en animales sanos. Además, es completa, balanceada y suele resultar más atractiva para paladares exigentes. En adultos, esa humedad extra colabora con la salud urinaria y cuida los riñones.

¿Buenas prácticas? Combinar texturas, ubicar dos o tres recipientes con agua fresca lejos del alimento, lavar platos a diario y revisar el peso con frecuencia. Si cambia el apetito o la conducta, consultar al veterinario a tiempo evita complicaciones.

Comer, hidratar, prevenir

El lenguaje felino es sutil, pero constante. Orejas, cola y postura dicen más que un maullido. Un parpadeo lento invita a la calma. Un cuerpo tenso pide distancia. Responder a esas señales mejora cualquier vínculo. También ayuda ordenar horarios. Alimentar a la misma hora, limpiar la bandeja todos los días y reservar momentos de juego reduce la ansiedad. No se trata de “humanizarlo”, sino de acompañarlo mejor.

Cada 8 de agosto, cuando se celebra su día en todo el mundo, es una buena excusa para revisar rutinas, renovar rascadores y sumar desafíos simples que lo mantengan activo. Con pocas decisiones bien pensadas, el hogar se vuelve más amable para todos.

serafina hotel gatos 5.jpg

Convivir con un gato es aceptar su singularidad. Dentro de casa late un cazador curioso que necesita explorar, elegir y decidir cuándo compartir. Cuando respetamos esos rasgos, la relación cambia. Ellos confían más. Nosotros ganamos calma.

El resultado es un compañero sensible y observador, un felino a escala doméstica que enseña a bajar la velocidad y a cuidar los detalles. Cuidarlo bien es estar presentes, conocer su lenguaje y ofrecer un entorno seguro. Ese es el camino para que la era del gato no sea una moda, sino una convivencia plena y consciente.