Coti Romero impone la tanga a la vista para los looks que se vienen en verano

Mirá el look de Coti Romero, la ex participante de Gran Hermano, que encendió las redes. No te pierdas las fotos del outfit.

Coti Romero y el accesorio que migró de la playa a la pista de baile.

Desde su salida de Gran Hermano, Coti Romero no dejó de sumar seguidores y logró instalarse como referente de moda joven. En su última publicación de Instagram, sorprendió con un look pensado para una noche de fiesta, pero con un elemento que podría convertirse en uno de los accesorios más buscados del verano.

En su look, llevó la parte superior de una microbikini negra estampada, combinada con un pañuelo tipo bandana y un pantalón de cuero. Lo disruptivo estuvo en el detalle de la bombacha de la bikini asomando por encima del pantalón, adoptando la tendencia de la “tanga a la vista”.

Desde el balcón de una fiesta, posó con accesorios en plateado, jugando con la luz nocturna, y sumado a la combinación de texturas, construyó un look con mucha personalidad.

La microbikini, lejos de ser una simple prenda de playa, se está transformando en una pieza llamativa para el estilismo nocturno. La “tanga a la vista” ya había hecho apariciones tímidas en temporadas anteriores, pero la influencer nos mostró que, por lo visto, la tendencia no se ha ido.