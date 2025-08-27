Se llama Dark Horse Estate y es un paraíso para los amantes del diseño y la música. Así es la hermosa propiedad que alquila por Airbnb.

Taylor Swift tiene 35 años y es la mujer más adinerada del mundo de la música.

Los estudios de grabación suelen ser inaccesibles al público; sin embargo uno llamado Dark Horse Estate, ubicado cerca de Nashville (Tennessee, Estados Unidos), es muy famoso. Se lo conoce porque allí Taylor Swift ha grabado canciones y se trata de una excepción, ya que gracias a la plataforma Airbnb es accesible al público.

La casa donde Taylor Swift graba sus canciones y que Airbnb alquila Los techos altos y los amplios ventanales son un elemento destacado de los espacios de grabación, que realzan la belleza de los materiales naturales. Dark Horse Estate Construido en 1993 en un terreno que comprende una finca de cuatro hectáreas en Franklin, Tennessee, este lugar cuenta con tres propiedades disponibles para alquilar en Airbnb.

Entre esos inmuebles se encuentra The Manor, una mansión de 1300 metros cuadrados con capacidad para 16 personas y que tiene siete dormitorios, diez baños, tres cocinas y, por supuesto, un granero para fiestas. Mientras tanto, en la propiedad, diseñada para varios ocupantes, se dispone de un estudio de grabación.