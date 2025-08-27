La casa donde Taylor Swift graba sus canciones y que Airbnb alquila
Se llama Dark Horse Estate y es un paraíso para los amantes del diseño y la música. Así es la hermosa propiedad que alquila por Airbnb.
Los estudios de grabación suelen ser inaccesibles al público; sin embargo uno llamado Dark Horse Estate, ubicado cerca de Nashville (Tennessee, Estados Unidos), es muy famoso. Se lo conoce porque allí Taylor Swift ha grabado canciones y se trata de una excepción, ya que gracias a la plataforma Airbnb es accesible al público.
Construido en 1993 en un terreno que comprende una finca de cuatro hectáreas en Franklin, Tennessee, este lugar cuenta con tres propiedades disponibles para alquilar en Airbnb.
Entre esos inmuebles se encuentra The Manor, una mansión de 1300 metros cuadrados con capacidad para 16 personas y que tiene siete dormitorios, diez baños, tres cocinas y, por supuesto, un granero para fiestas. Mientras tanto, en la propiedad, diseñada para varios ocupantes, se dispone de un estudio de grabación.
Cómo es la casa donde Taylor Swift graba sus canciones
- El comedor es de estilo rústico moderno en su máxima expresión; sillas de mimbre rodean una mesa de madera recuperada, que combina a la perfección con las vigas de madera sin terminar que recubren las paredes y el techo.
- Los ventanales ofrecen vistas panorámicas de los exuberantes jardines.
- La estructura de la propiedad se conserva en el dormitorio principal, donde el ladrillo visto contrasta con los suelos de madera.
- El marco de la cama y la mesita de noche de madera reciclada aportan un toque vintage, mientras que el sofá color crema a los pies de la cama es una elegante versión de una otomana clásica.
- La paleta de colores neutros en todo el espacio crea una sensación suave y relajante, demostrando que el blanco y la madera son una combinación insuperable.
- Los techos altos y los amplios ventanales son un elemento destacado de los espacios de grabación, que realzan la belleza de los materiales naturales.
- Es comprensible que personas como Taylor Swift se sientan inspiradas a crear música en este magnífico espacio.