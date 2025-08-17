Taylor Swift anunció The Life of a Showgirl, su nuevo álbum con colaboración de Sabrina Carpenter

Luego de su exitosa gira, Taylor Swift vuelve para romperla con un nuevo álbum en donde muestra su nueva faceta de vedette. Todos los detalles en esta nota.

Taylor Swift ha sacudido el mundo de la música con el anuncio de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl. La cantante de 35 años, conocida por mantener a sus fans al borde de la expectativa, reveló en su sitio web oficial y en el podcast de su novio, Travis Kelce, detalles cruciales sobre su duodécimo álbum de estudio. Con una fecha de estreno ya confirmada y una colaboración de lujo, la artista se prepara para un nuevo capítulo musical que promete ser uno de los más destacados del año.

taylor swift 3 Taylor Swift dio a conocer su nuevo disco. @taylorswift La noticia del lanzamiento de The Life of a Showgirl llegó a través de una publicación en Instagram, donde Swift compartió la portada del disco. En la imagen, se la ve luciendo un deslumbrante vestido verde brillante de vedette, sumergida en el agua. "Y, cariño, así es el mundo del espectáculo", escribió la cantante, revelando que el álbum estará disponible a partir del 3 de octubre.

taylor swift 4 Taylor sorprendió con las imágenes. @taylorswift Además de la portada, la intérprete de Blank Space sorprendió al revelar el tracklist completo del álbum. Con 12 canciones en total, los fans ya especulan sobre el significado de títulos como The Fate of Ophelia, Eldest Daughter y CANCELLED!. Lo que más llamó la atención fue la confirmación de una colaboración de lujo. La artista de 26 años, Sabrina Carpenter, participará en la canción principal y homónima del disco, The Life of a Showgirl, una noticia que sin duda emocionó a los seguidores de ambas.

taylor swift1 La faceta de vedette de Taylor Swift. @taylorswift El proceso creativo del álbum también cuenta con nombres de peso en la industria. Swift produjo el disco junto a Max Martin y Shellback, un dúo de productores que ha colaborado con la cantante en grandes éxitos anteriores. Este equipo creativo, sumado a la participación de Carpenter, promete un álbum que mantendrá el sello distintivo de Swift, pero con un toque fresco y moderno.