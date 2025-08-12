Taylor Swift sorprende con anuncio junto a Travis Kelce y enciende la expectativa

Con su estilo característico para mantener la intriga y mover a su audiencia, Taylor Swift pone a temblar a la industria musical.

El silencio se rompió cuando Taylor Swift apareció junto a Travis Kelce para dar un anuncio que dejó a sus seguidores en un estado de expectativa absoluta. La estrella pop presentó la preventa de su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”, aunque no reveló la fecha exacta de lanzamiento, y desató una ola de comentarios en redes.

Taylor Swift sorprende a todos La revelación llegó justo a la medianoche. En la web oficial de la artista aparecieron imágenes difuminadas de un vinilo, un CD y un casete, todos con un candado virtual que oculta la portada definitiva. El misterio forma parte del juego, y los fans ya han comenzado a elaborar teorías sobre el concepto visual que acompañará este trabajo.

¿ESTÁN LISTOS PARA UNA NUEVA ERA Taylor Swift aseguró que quienes adquieran el álbum en esta etapa lo recibirán antes del 13 de octubre, lo que ha disparado las compras anticipadas. En un video en Instagram, la cantante mostró un vinilo cuya portada estaba completamente borrosa. "Quería mostrarles algo", dijo con una sonrisa que encendió aún más la curiosidad de sus admiradores.

Lo particular de este anuncio es que fue compartido también en el podcast “New Heights”, conducido por Travis Kelce y su hermano Jason. Allí, Taylor confirmó que este será su duodécimo álbum de estudio, sucesor de “The Tortured Poets Department”, el exitoso trabajo del año pasado que rompió récords de ventas el primer día.