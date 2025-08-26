La cantante Taylor Swift y jugador de fútbol americano Travis Kelce anuncian su compromiso

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció su compromiso con su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

En una publicación de Instagram el martes, Swift escribió: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar".

Acompañó la publicación con fotos de Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs , proponiéndole matrimonio.

Las fotos muestran a la pareja abrazándose y tomados de la mano, mostrando su anillo de compromiso de diamantes.

Apenas una hora después de subirla a Instagram, la publicación de Swift ya contaba con más de seis millones de "me gusta".

Swift, quien recientemente concluyó su gira Eras Tour, con la que batió récords, es una de las estrellas del pop más importantes del planeta.

Gran parte de sus composiciones tratan sobre sus relaciones anteriores, y los fans se desviven por las letras para intentar adivinar quiénes son los protagonistas de sus canciones.

En el último año, Swift y Kelce han sido vistos juntos en numerosos eventos, y la estrella de la NFL también ha aparecido en los conciertos de su ahora prometida.

El anuncio de su compromiso llega pocos días después de que la cantante apareciera en el podcast de Kelce.

Durante la entrevista, Swift habló sobre cómo ella y Travis se convirtieron en pareja y sobre su vida juntos.

Cerca del comienzo del programa, le preguntaron a Swift por qué decidió participar en el podcast, dirigido principalmente a aficionados al deporte.

"Este podcast me consiguió novio", dijo, acusando a Travis de usar la transmisión como su "aplicación personal de citas" para conectar con ella.

BBC

