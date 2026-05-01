Estudio Aguinaga, cómo fue el festejo por sus 100 años

Tanta presencia de hombres y mujeres del Derecho en un hito para la actividad en Mendoza fue lo más destacado en el plano de los invitados que se sumaron a la celebración de los 100 años del Estudio Aguinaga , un velada de lo más amable.

¿Qué sucede cuando se juntan más de tres abogados en un mismo espacio? ¿Qué sucede cuando se juntan más de tres abogados en un mismo espacio?

La respuesta es un mar de fondo de jerga procesal aunque no siempre el tiempo se cobra en fracciones de minutos.

Muy buen gin tonic y espumante de la Maison descontracturó el ambiente en el décimo piso del Edificio Gómez. Muchas presencias. Del derecho y el revés.

Abogados

Habían muchos más abogados el miércoles, después del crepúsculo. Más de cien sin quedarse corto. El Estudio clásico fue fundado en 1926 por Carlos Ernesto Aguinaga. Plantó la bandera en el centro de Mendoza, Sarmiento 136. Aún hoy perdura la casona.

La evolución se amplió a cuatro generaciones, consolidándose como un referente en el ámbito jurídico provincial y nacional de la mano de Juan Carlos Aguinaga. Hay todo un legado en ellos.

Algunos le dicen João. Tal vez porque el doctor es uno de los más fieles lectores de la Folha de São Paulo. Algunos le dicen João. Tal vez por que el doctor es uno de los más fieles lectores de la Folha de São Paulo.

Además de penalista es un escritor incesante, con varios libros de ficción en su haber, aunque lo de ficción siempre se ha basado en algunos de sus casos.

Extracto de su relato en la noche de los 100 años.

estudio aguinaga

Aguinaga

La celebración reunió a más de 150 personas, entre ellos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, abogados, familiares, amigos y clientes que acompañaron al estudio a lo largo de su trayectoria.

“Aguinaga Abogados no es solo su historia. Es el equipo interdisciplinario que hoy lo integra, que todos los días trabaja para dar respuestas concretas en un contexto cada vez más complejo, acompañando a cada cliente con seriedad, cercanía y rigor técnico”, dijeron, con bastante énfasis, todos los oradores: Juan Carlos y Charly (Carlitos, tambien).

Se vieron las presencias de Gianni Venier, Rafael Scott, Alejandro Cazabán, María Laura Cannizzaro, Pablo Fabricio Scordo Lucero, Roxana Tejada, Francisca Aguinaga Ingrassia, Juan Martín Aguinaga, Natalia Logrippo, Nicolás Lucero Garro y Mauricio Santiago Díaz.

También hubo seres humanos de otras actividades profesionales.