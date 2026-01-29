Explosión e incendio en San Fernando: continúa el riesgo de derrumbe en una fábrica química

Una fuerte explosión ocurrida en la madrugada de este jueves desató un incendio de gran magnitud en una fábrica de productos químicos ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando , generando un importante despliegue de los servicios de emergencia y un corte del suministro eléctrico en varias cuadras de la zona.

El siniestro se produjo alrededor de la 1.30 en un inmueble situado en la calle Brandsen al 800. Tras la explosión inicial, las llamas se propagaron rápidamente por las instalaciones del establecimiento, donde se almacenan distintos productos químicos, lo que incrementó el riesgo operativo para los equipos de emergencia.

Al lugar acudieron al menos diez dotaciones de Bomberos provenientes de los cuarteles de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar , entre otras localidades, que trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar su propagación a construcciones linderas.

Como consecuencia del incendio, se registró un corte de energía eléctrica que afectó a varias manzanas cercanas al foco del siniestro. Además, las autoridades advirtieron que continúa el peligro de derrumbe parcial o total del edificio, por lo que se mantiene un perímetro de seguridad y se restringe el acceso al área.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas, mientras que peritos y personal especializado evaluaban las condiciones estructurales del inmueble y las posibles causas de la explosión. La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, que intentan determinar el origen del siniestro y el tipo de materiales involucrados.

Información sobre el operativo: continúa el peligro de derrumbre

El jefe de Bomberos a cargo del operativo brindó precisiones sobre el incendio. Según explicó, al arribar las primeras dotaciones se encontraron con un depósito completamente incendiado dentro del establecimiento, el cual estaba destinado a la fabricación de pintura para el cabello.

“Cuando llegamos, había un depósito prendido fuego dentro de la fábrica. Por la magnitud del incendio se pidió colaboración a otros cuarteles”, detalló el jefe del operativo, en referencia al trabajo conjunto de dotaciones de San Fernando, Tigre, Don Torcuato, Escobar y otras localidades de la zona norte.

El jefe de Bomberos indicó que una de las prioridades iniciales fue evitar la propagación de las llamas. “En un primer momento se logró cortar el avance del fuego hacia las viviendas y fábricas linderas”, señaló. En ese sentido, confirmó que no fue necesaria la evacuación de vecinos en toda la manzana, aunque sí se asistió a algunas personas que quedaron aturdidas por la explosión.

Respecto al origen del siniestro, aclaró que aún no pudo determinarse el punto exacto de inicio. “Hay un agujero en el centro de la fábrica y todavía no se puede establecer si allí se produjo la explosión”, explicó. También remarcó que en el lugar hay una gran presencia de derivados de hidrocarburos, lo que complicó las tareas de extinción.

Además, precisó que al momento de iniciarse el incendio la fábrica no se encontraba en actividad, por lo que no había personal trabajando dentro del establecimiento.

En la actualidad, el incendio se encuentra controlado y las dotaciones continúan con tareas de enfriamiento y extinción de focos menores. Sin embargo, las autoridades advirtieron que persiste el riesgo de derrumbe del inmueble, motivo por el cual los trabajos se realizan con extrema precaución y se mantiene un perímetro de seguridad en la zona.

Noticia en desarrollo...