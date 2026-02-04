El Garrahan se organiza contra la reforma laboral tras la cesantía de delegados

Profesionales y técnicos del Garrahan convocaron a un Cabildo Abierto y preparan una movilización para el 11 de febrero frente al Congreso.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) realizará este martes a las 16 un Cabildo Abierto en la sede de salud, con el objetivo de coordinar “de forma unitaria” una movilización contra la reforma laboral y las modificaciones a la Ley de Glaciares que el Gobierno buscará aprobar en el Senado de la Nación.

La convocatoria, de carácter abierto, también apunta a visibilizar la “defensa de los 44 trabajadores del hospital sumariados”, en medio de un conflicto gremial que se profundizó en las últimas horas.

Según indicaron los organizadores, la intención es garantizar una presencia amplia y diversa del colectivo de trabajadores del Garrahan en las inmediaciones del Congreso el próximo 11 de febrero, fecha prevista para el tratamiento de las reformas impulsadas por el oficialismo en la Cámara alta.

Nuevo conflicto con el Garrahan En paralelo a la convocatoria, el conflicto escaló luego de que las autoridades del hospital resolvieran cesantear a 11 trabajadores, entre ellos 10 delegados gremiales, por su participación en la toma de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Administración del Garrahan en el marco de los sumarios administrativos que se encuentran en curso. Desde la conducción del hospital justificaron la medida en la “gravedad de los actos” cometidos durante la ocupación de oficinas, que —según señalaron— afectó el normal funcionamiento institucional.