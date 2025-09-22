Cuál es la hamburguesería mendocina que se consagró como la mejor del país

Una vez más, la mejor hamburguesa del país fue para una empresa mendocina. Por tercer año consecutivo, los representantes de la provincia se ubicaron en lo más alto del podio nacional. En esta ocasión, fue una hamburguesería del Este que con una osada propuesta se impuso a más de 100 otras alternativas de distintos puntos de Argentina.

Se trata de Pretextos, con sucursales en San Martín y Junín, que con su Sweet Bet fue elegida por el jurado de expertos como la mejor en la Competencia Federal de la cuarta edición del Burgerpalusa. En total, fueron más de 115 hamburgueserías que se postularon a principios de este año, 35 provenientes de 14 provincias fueron las elegidas y visitadas por Rodo Cámara, creador del evento, en una preselección de las cuales sólo ocho lograron un lugar en la final.

Así, por tercer año consecutivo la provincia de Mendoza quedó en lo más alto del podio, ya que en 2023 Burgang fue la elegida del jurado, mientras que en 2024 Smashclub fue la favorita del público . En esta edición, ese premio quedó en manos de Roses de Rosario, Santa Fé con su Black Truffle Burger.

El jurado de expertos para la Competencia Federal de este año estuvo compuesto por George Motz, gurú de las hamburguesas; Joe Burger Challenge, influencer gastronómico; Franco Kalifon de Kalis; Pablo Pons y Alejandro Seijo de Big Pons; Gonzalo Rubino de Skinny Louie; Tomas Speciali de Arredondo; Tomi Weiss de Weiss; Víctor Aguilera de BurgerCouple; Nachi Benza de BurgerFest; Martin Reno de Milkaut; Facundo Belmonte de McCain; Santiago “Sandals” Candegabe, influencer hamburguesero; y Rodo Camara de The Food Truck Store.

Cómo es la mejor hamburguesa del país

Pretextos se presentó a la competencia con su Sweet Bet, elaborada con smash simple, queso cheddar, cebollas salteadas & honey mustad en pan golden KALIS. Esa hamburguesa quedó por encima de las propuestas de Chango Street Food de Chaco, Prime Burger de Córdoba, Roses de Rosario (Santa Fe), Detroit de Mar del Plata; Xandar de San Luis, Roro Paps de Santa Cruz y Burger 71 de Chubut.

De esta manera, la hamburguesería mendocina se llevó el premio mayor del concurso: un trofeo, equipamiento gastronómico y $2 millones de pesos en papas fritas de McCain.

BURGER PALUSA-32

En esta cuarta edición del Burgerpalusa realizada en Palermo, participaron más de 13.600 personas, en dos jornadas en las cuales se vendieron alrededor de 30.000 hamburguesas. Además de los ganadores nacionales, Burger Tour Brasil, de Brasil, con su Double Trouble y Burger Boy, de Perú, con su Kauboi-san fueron los ganadores por parte del jurado y el público en la competencia internacional.