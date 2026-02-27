Estilo Gran Hermano: todas las reinas ya conviven e inició el reality vendimial
El momento, que se creó por una cuestión de comodidad para tener a todas las candidatas al cetro vendimial juntas se transformó en un verdadero acontecimiento mediático. En la nota, fotos y detalles.
El camino hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia entra en su etapa final. Este viernes 27 de febrero, a las 10, las dieciocho representantes departamentales ingresarán al Hotel Fuente Mayor (Espejo 565, Ciudad) para dar inicio a la tradicional Convivencia Real, una semana clave de formación y actividades oficiales.
Es desde hace tiempo uno de los momentos que conforman el folklore vendimial: la llegada de las soberanas departamentales al hotel en el que convivirán durante una semana es la que ya hace sentir, a través de los videos, las publicaciones y las redes sociales que el clima festivo de estos próximos días irá en aumento.
Emoción, llantos, gritos de alegría y hasta vuvuzelas revolucionaron el lobby y la calle Espejo de nuestra ciudad. Fanáticos, familiares, barras, carteles y cantos del tipo de los de las hinchada de fútbol las acompañaron.
Cuántos días dura este Gran Hermano Mendocino
Durante siete días, las soberanas compartirán una agenda intensiva diseñada para fortalecer su rol como embajadoras del vino y la cultura mendocina. Este año, la convivencia pondrá un foco especial en el proyecto "Herederas de Vendimia", cata de vinos, historia de la Vendimia y procesos vitivinícolas. Además, recibirán charlas sobre comunicación, oratoria, manejo de redes sociales y relación con los medios; fortalecimiento de la identidad local a través de capacitaciones en danzas folclóricas, cocina cuyana y ceremonial.
El ingreso de las candidatas es un "clásico" que moviliza a toda la provincia. La bienvenida oficial a esta suerte de "casa de Gran Hermano" por una semana contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, intendentes, directores de cultura y hacedores culturales, además del acompañamiento de familiares y prensa.
La convivencia busca preparar a las jóvenes de la mejor manera para asumir la corona nacional, dándoles las herramientas necesarias para representar a Mendoza en eventos internacionales y nacionales. La agenda de actividades incluye visitas a instituciones provinciales, medios de comunicación y participación en los actos protocolares de la Vendimia 2026.