Estilo Gran Hermano: todas las reinas ya conviven e inició el reality vendimial

El momento, que se creó por una cuestión de comodidad para tener a todas las candidatas al cetro vendimial juntas se transformó en un verdadero acontecimiento mediático. En la nota, fotos y detalles.

El camino hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia entra en su etapa final. Este viernes 27 de febrero, a las 10, las dieciocho representantes departamentales ingresarán al Hotel Fuente Mayor (Espejo 565, Ciudad) para dar inicio a la tradicional Convivencia Real, una semana clave de formación y actividades oficiales.

Es desde hace tiempo uno de los momentos que conforman el folklore vendimial: la llegada de las soberanas departamentales al hotel en el que convivirán durante una semana es la que ya hace sentir, a través de los videos, las publicaciones y las redes sociales que el clima festivo de estos próximos días irá en aumento.

Emoción, llantos, gritos de alegría y hasta vuvuzelas revolucionaron el lobby y la calle Espejo de nuestra ciudad. Fanáticos, familiares, barras, carteles y cantos del tipo de los de las hinchada de fútbol las acompañaron.

convivencia real vendimia 2026 2 Milagros Lostes/MDZ Cuántos días dura este Gran Hermano Mendocino Durante siete días, las soberanas compartirán una agenda intensiva diseñada para fortalecer su rol como embajadoras del vino y la cultura mendocina. Este año, la convivencia pondrá un foco especial en el proyecto "Herederas de Vendimia", cata de vinos, historia de la Vendimia y procesos vitivinícolas. Además, recibirán charlas sobre comunicación, oratoria, manejo de redes sociales y relación con los medios; fortalecimiento de la identidad local a través de capacitaciones en danzas folclóricas, cocina cuyana y ceremonial.

El ingreso de las candidatas es un "clásico" que moviliza a toda la provincia. La bienvenida oficial a esta suerte de "casa de Gran Hermano" por una semana contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, intendentes, directores de cultura y hacedores culturales, además del acompañamiento de familiares y prensa.