Explosión en una escuela de Palermo: al menos cinco menores sufrieron quemaduras graves

Este miércoles, las autoridades del Colegio Guadalupe , ubicado en la calle Paraguay al 3925, del barrio porteño de Palermo , llamaron al 911 para alertar sobre la explosión de un experimento en medio de una feria de ciencias. Por el hecho, al menos cuatro menores resultaron gravemente heridos .

A las 10:23 de la mañana, los directivos de la institución educativa llamaron a la Policía e informaron que el incidente se produjo durante una feria de ciencias, cuando un grupo de alumnos recrearon una erupción volcánica con alcohol etílico . Por el accidente escolar, cuatro menores sufrieron quemaduras; uno de ellos, de 16 años, en el pecho y en su cara.

Rápidamente, personal del SAME llegó al área para asistir a los heridos y contener al resto de los estudiantes y personal docente de la escuela . De acuerdo con el informe oficial del personal de la Comisaría Vecinal 14-A de la Ciudad de Buenos Aires , en total, el personal del SAME atendió a 5 heridos, llevó a cabo 3 traslados -dos al Hospital Fernández, mientras que otro herido fue llevado al Hospital Gutiérrez- y, aseguraron que “ninguno es de gravedad”.

María Laura Cornejo, mamá de una alumna, dijo, en diálogo con TN, que el experimento constaba de la recreación de una erupción volcánica. Sin embargo, después de unos minutos encendido, el experimento explotó.

Según la mujer, tras el alarmante incidente, los padres y madres de los estudiantes se acercaron a la escuela para retirar a sus hijos.

Clases suspendidas

De acuerdo con lo informado por la escuela, tanto el jardín de infantes como la primaria permanecen con clases, en tanto que las clases de la secundaria fueron suspendidas por el siniestro.

"No había matafuegos"

Un estudiante sorprendió al brindar su relato a los medios sobre lo sucedido esta mañana en la secundaria del Colegio Guadalupe. Se trata de Federico, quien aseguró: “No había ningún tipo de matafuegos, ningún tipo de extintor. Fue un peligro total”. En la misma entrevista, el menor expresó: "Solemos manipular fuego en el laboratorio, pero nunca con alcohol”.

El antecedente del volcán explosivo en Pergamino

Hace menos de una semana, hubo un antecedente similar en la localidad bonaerense de Pergamino. El jueves 9 de octubre, también en el marco de una feria de ciencias, un grupo de estudiantes del Instituto Comercial Rancagua realizó el experimento de un volcán, que explotó, provocándole graves heridas a una alumna.

Explosión del volcán artificial en Pergamino

Trabajan en un proyecto para prevenir más casos como este

Por otra parte, informaron que el Ministerio de Educación está trabajando en un protocolo para implementar en ferias de ciencia o experimentos, para reducir el mínimo los riesgos de accidentes o siniestros. El proyecto saldría a la luz mediante una resolución firmada por la ministra Mercedes Miguel.

Noticia en desarrollo...