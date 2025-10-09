Estelar y ochentero: así fue el showcase de FR4NZ, el artista cordobés que presentó el álbum "To The Moon"
FR4NZ presentó su nuevo material en un show mágico en Gorriti Art Center. El espectáculo contó con presencia mendocina y esencia cordobesa.
El martes 7 de octubre, el Gorriti Art Center de Palermo fue testigo de una noche de música vibrante, pop y funk con la presentación en vivo del nuevo álbum de FR4NZ, To The Moon. El joven artista cordobés, que sigue ganando terreno en la escena musical nacional, trajo su energía única a la Ciudad de Buenos Aires para hacer bailar a su público con sus hits frescos y un sonido ochentero.
El espacio en el que tuvo lugar el show, también sumó su magia al contar con una ambientación acorde a la estética del álbum. Al entrar, nos recibieron con lentes 3D para entrar en el mundo de To The Moon. También, jugamos en las icónicas máquinas arcade y nos vimos iluminados por la luz de una luna gigante en el centro del Gorriti Art Center.
Te Podría Interesar
Antes de la presentación de FR4NZ, la mendocina Vicky Masuelli fue la encargada de ponerle música a la previa, haciendo que cada persona presente empezara a entrar en calor con temas propios y covers. La artista, que pisa fuerte en Buenos Aires desde 2022, interpretó canciones propias y versionó clásicos como Don’t Look Back in Anger de Oasis y El Tesoro de Él Mató a un Policía Motorizado. Su voz, entre rasposa, potente y dulce, conquistó al público presente.
Mirá el video del show de FR4NZ
Cerca de las 21 horas, llegó el esperado show de FR4NZ, que estuvo cargado de sorpresas. El artista de 27 años apareció por un costado para comenzar el espectáculo y, rápidamente, hizo vibrar al público con los temas de To The Moon.
El show contó con artistas invitados que sumaron su impronta arriba del escenario. Entre ellos, Slim Dee, que se subió a rapear en Una Sola Vez Te Vi; Ezequiel de Luca, que interpretó algunos versos de Mejor Conmigo; y la también cantante mendocina Clari Ceschín, quien le puso voz femenina a To The Moon, el tema que le da nombre al álbum.
Como si fuera poco, la cultura cordobesa, de cuarteto y baile, se hizo sentir con una versión del clásico de la Mona Jiménez, Quién se ha tomado todo el vino, y siguió con su canción Cordo Besa, lanzada casi un año atrás.
Todo sobre To The Moon, el nuevo álbum de FR4NZ
Recientemente, FR4NZ lanzó su álbum To The Moon. El material está compuesto por nueve temas que combinan la esencia del pop con el funk más vibrante. El artista no solo apostó a su propio estilo, sino que invitó a colaborar con músicos como Slim Dee y Ezequiel de Luca, quienes aportaron su toque único en temas como Una Sola Vez Te Vi y Mejor Conmigo, respectivamente.
Con canciones como A Rockearla (junto a De la Rivera), Shugar y la pista homónima To The Moon, el disco refleja un sonido fresco y retro a la vez, con letras pegajosas y una producción impecable. Sin duda, FR4NZ sabe cómo fusionar lo mejor del pasado con las tendencias actuales, creando una propuesta única.