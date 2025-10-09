Estelar y ochentero: así fue el showcase de FR4NZ, el artista cordobés que presentó el álbum "To The Moon"

El martes 7 de octubre, el Gorriti Art Center de Palermo fue testigo de una noche de música vibrante, pop y funk con la presentación en vivo del nuevo álbum de FR4NZ, To The Moon. El joven artista cordobés, que sigue ganando terreno en la escena musical nacional, trajo su energía única a la Ciudad de Buenos Aires para hacer bailar a su público con sus hits frescos y un sonido ochentero.

El espacio en el que tuvo lugar el show, también sumó su magia al contar con una ambientación acorde a la estética del álbum. Al entrar, nos recibieron con lentes 3D para entrar en el mundo de To The Moon. También, jugamos en las icónicas máquinas arcade y nos vimos iluminados por la luz de una luna gigante en el centro del Gorriti Art Center.

Antes de la presentación de FR4NZ, la mendocina Vicky Masuelli fue la encargada de ponerle música a la previa, haciendo que cada persona presente empezara a entrar en calor con temas propios y covers. La artista, que pisa fuerte en Buenos Aires desde 2022, interpretó canciones propias y versionó clásicos como Don’t Look Back in Anger de Oasis y El Tesoro de Él Mató a un Policía Motorizado. Su voz, entre rasposa, potente y dulce, conquistó al público presente.

Mirá el video del show de FR4NZ Fr4nz presentó su álbum "To The Moon" Cerca de las 21 horas, llegó el esperado show de FR4NZ, que estuvo cargado de sorpresas. El artista de 27 años apareció por un costado para comenzar el espectáculo y, rápidamente, hizo vibrar al público con los temas de To The Moon.

El show contó con artistas invitados que sumaron su impronta arriba del escenario. Entre ellos, Slim Dee, que se subió a rapear en Una Sola Vez Te Vi; Ezequiel de Luca, que interpretó algunos versos de Mejor Conmigo; y la también cantante mendocina Clari Ceschín, quien le puso voz femenina a To The Moon, el tema que le da nombre al álbum.