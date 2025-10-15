"Se prendió fuego de pies a cabeza": el dramático relato de un alumno de la escuela de Palermo tras la explosión

Una vez más, el experimento de una erupción volcánica terminó en tragedia. Al menos 5 estudiantes resultaron heridos en el Colegio Guadalupe de Palermo.

La Policía de la Ciudad y personal del SAME desplegó un operativo dentro y fuera del Colegio Guadalupe para asistir a los heridos.

Una vez más, la explosión de un experimento en una feria de ciencias alarmó a los estudiantes y personal docente de un establecimiento educativo. Este miércoles, las autoridades del Colegio Guadalupe, ubicado en la calle Paraguay al 3925 del barrio porteño de Palermo, dieron aviso a la Policía por la explosión desmedida de un experimento que buscaba recrear la erupción volcánica, por lo que al menos 5 alumnos resultaron heridos.

De acuerdo con lo informado a los medios de comunicación, el accidente escolar ocurrió antes de las 10:20 de la mañana, en el marco de una feria de ciencias en el secundario del establecimiento educativo. Por el hecho, al menos cinco alumnos resultaron heridos, siendo uno de ellos, de 16 años, el que sufrió graves quemaduras en el pecho y en su cara.

Tras el terrible accidente escolar, un alumno de la secundaria, Federico, habló con los periodistas sobre lo sucedido y aseguró que el adolescente que sufrió las quemaduras “se prendió fuego de pies a cabeza”.

Mirá el video del relato del alumno de la escuela El relato de un estudiante del Colegio Guadalupe, tras la explosión del experimento volcánico Enseguida, el chico relató cómo actuaron los profesores ante la situación crítica. “Un profesor se fue corriendo a buscar un guardapolvo porque el alcohol no se apaga con agua. Le tiró unos guardapolvos encima para apagarlo. Un capo”, indicó, y agregó: “Pero nuestro profesor se escondió. Un pelot***”.

Como si fuera poco, al ser consultado sobre las condiciones de seguridad del Colegio, Federico expresó que "no había ningún tipo de matafuegos, ningún tipo de extintor". "Fue un peligro total. Solemos manipular fuego en el laboratorio, pero nunca con alcohol”, manifestó.