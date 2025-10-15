Un bombero terminó herido por la brutal descarga de un avión hidrante en pleno incendio en Córdoba

El incendio que desde hace seis días arrasa con la Quebrada del Condorito , en las Altas Cumbres de Córdoba , sumó un nuevo episodio de preocupación: un bombero del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) resultó herido luego de recibir una descarga de agua directa de un avión hidrante durante las tareas de control del fuego.

El efectivo, perteneciente a la base de Yacanto, fue aeroevacuado y trasladado al Hospital Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz, donde permanece internado en observación. “El compañero está estable, junto a su familia y contenido. Fue un golpe importante, pero se encuentra fuera de peligro”, explicó Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Prevención de Riesgos de la provincia de Córdoba.

Además, agregó: “Tuvo un golpe importante en la cabeza y en las piernas, pero está fuera de peligro y contenido por los equipos médicos”.

Más tarde, el parte médico informó que, como consecuencia del impacto, el agente presentó "traumatismo de cráneo cerrado con pérdida de conocimiento (recuperada), traumatismo facial abierto y traumatismo distal en miembro superior izquierdo, sin pérdida de movilidad".

El bombero herido fue identificado como Agustín Olmedo, integrante de la Base de Yacanto de la ETAC. Según relató el vocero oficial, el incidente ocurrió cuando el bombero perdió estabilidad en un terreno escarpado justo al momento en que una de las aeronaves realizó la descarga de agua. “Estos chorros son tan potentes que pueden incluso volcar un automóvil mediano”, detallaron desde el operativo.

De acuerdo con el informe emitido este miércoles por la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias de Parques Nacionales, las condiciones meteorológicas continúan complicando la tarea de los bomberos y brigadistas en el parque nacional.

En la mañana del miércoles, la situación en la reserva se agravó debido al cambio repentino en la dirección del viento, lo que generó un comportamiento impredecible del fuego y obligó a replegar temporalmente al personal por seguridad.

Más de 220 personas luchan contra las llamas

En total, trabajan en la zona más de 180 brigadistas y bomberos provenientes de distintas jurisdicciones, junto a 40 combatientes de Parques Nacionales y el apoyo de medios aéreos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

“Estamos peleando contra la temperatura, el viento, la humedad y la topografía del lugar. Es muy complejo, pero seguimos trabajando sin pausa”, expresó Schreiner. Según se confirmó, el fuego se mantiene activo este miércoles en la zona de Paso de las Piedras, que se encuentra alejada de viviendas.

Cabe recordar que el incendio se inició el viernes pasado, en uno de los automóviles que se encontraba en el estacionamiento del parque nacional. Las llamas afectaron en ese sector a otros 20 vehículos y afectó a los pastizales arrasando hasta el momento, una superficie que supera las 6.000 hectáreas, es decir un 16% de las 37.344 hectáreas totales que tiene el parque nacional.