Un comercio se incendió en Las Heras y bomberos de múltiples departamentos debieron intervenir

Un incendio se desató este domingo en una rosticería de Las Heras. Las llamas causaron perdidas totales en el comercio.

Una rosticería de Las Heras fue consumida por un incendio durante la noche del domingo. El comercio terminó con perdidas totales a raíz del fuego. Para hacer frente a la situación, se necesitó la intervención de bomberos voluntarios de Godoy Cruz, Guaymallén y Ciudad de Mendoza, además de efectivos de la policía.

Las autoridades entraron en conocimiento del hecho por medio de un llamado a la línea de emergencia 911, sobre las 21.30, la que inició el despliegue de policías y bomberos.

La teoría del incendio La reconstrucción del hecho sostiene como principal hipótesis que las llamas se habrían desatado a raíz de un desperfecto eléctrico del local, debido a una conexión clandestina. Como resultado, el incendio generó perdidas totales en la rosticería, aunque no se lamentaron heridos de ningún tipo.