El estado de salud del alumno agredido en el enfrentamiento entre colegios de Mendoza

Un joven de 15 años recibió un piedrazo a raíz de un enfrentamiento entre estudiantes de dos colegios de Mendoza.

Como consecuencia de un enfrentamiento entre estudiantes del colegio Martín Zapata y la escuela Adolfo Pérez Esquivel, tres jóvenes resultaron heridos. Uno de ellos, fue internado en terapia intensiva del Hospital Español debido a los golpes.

Según la información suministrada por el nosocomio ubicado en Godoy Cruz, el menor de edad ingresó con un traumatismo de cráneo por un proyectil ocurrido entre escolares.

"El paciente fue asistido de inmediato por nuestro equipo médico y actualmente continúa en observación. Se encuentra lúcido y su estado general es estable. Permanecerá internado bajo la tutela y acompañamiento constante de sus padres, quienes están al tanto de su evolución", dice el parte médico.

Además, se informó que al mediodía de hoy el paciente será trasladado a una habitación para continuar con su recuperación. "Nuestro equipo médico y de enfermería sigue vigilando de cerca su evolución y brindando toda la atención necesaria", agregaron.

El parte médico del Hospital Español Hospital Español de Mendoza Comunicado El enfrentamiento entre alumnos Todo comenzó en la tarde de este miércoles, cuando un grupo de jóvenes inició un enfrentamiento en las afueras del colegio Martín Zapata. En los videos compartidos, puede verse cómo dos alumnos arrancan con empujones que luego terminan en golpes de puño.