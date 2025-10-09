El estado de salud del alumno agredido en el enfrentamiento entre colegios de Mendoza
Un joven de 15 años recibió un piedrazo a raíz de un enfrentamiento entre estudiantes de dos colegios de Mendoza.
Como consecuencia de un enfrentamiento entre estudiantes del colegio Martín Zapata y la escuela Adolfo Pérez Esquivel, tres jóvenes resultaron heridos. Uno de ellos, fue internado en terapia intensiva del Hospital Español debido a los golpes.
Según la información suministrada por el nosocomio ubicado en Godoy Cruz, el menor de edad ingresó con un traumatismo de cráneo por un proyectil ocurrido entre escolares.
"El paciente fue asistido de inmediato por nuestro equipo médico y actualmente continúa en observación. Se encuentra lúcido y su estado general es estable. Permanecerá internado bajo la tutela y acompañamiento constante de sus padres, quienes están al tanto de su evolución", dice el parte médico.
Además, se informó que al mediodía de hoy el paciente será trasladado a una habitación para continuar con su recuperación. "Nuestro equipo médico y de enfermería sigue vigilando de cerca su evolución y brindando toda la atención necesaria", agregaron.
El parte médico del Hospital Español
El enfrentamiento entre alumnos
Todo comenzó en la tarde de este miércoles, cuando un grupo de jóvenes inició un enfrentamiento en las afueras del colegio Martín Zapata. En los videos compartidos, puede verse cómo dos alumnos arrancan con empujones que luego terminan en golpes de puño.
Pero la situación no quedó ahí. Los estudiantes luego se trasladaron al Parque Cívico, ubicado en las inmediaciones del Martín Zapata, para continuar el enfrentamiento.
Allí, puede observarse como más de 20 menores de edad se enfrentan unos con otros, entre golpes e insultos. Según explicaron padres consultados por MDZ, se trata de peleas entre jóvenes de la institución que está bajo el ala de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la escuela Adolfo Pérez Esquivel.