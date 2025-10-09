Wos agotó 5 fechas en el Estadio Obras en menos de tres horas: cuándo serán los shows
Luego de su histórica presentación en Racing, Wos sorprendió con cinco shows anunciados en el Estadio Obras, todos agotados en menos de tres horas.
Wos, uno de los artistas más influyentes de la escena actual, arrasó con la venta de entradas para sus shows en el Estadio Obras, un regreso esperado luego de más de tres años sin presentarse en la Ciudad de Buenos Aires.
La noticia causó una rápida reacción entre los fanáticos y, en menos de tres horas, todas las entradas para los shows fueron agotadas, lo que refleja la enorme demanda y el fervor popular por ver al artista en vivo.
Tras su histórico espectáculo ante 50.000 personas en el estadio de Racing, donde presentó su último álbum Descartable, Wos decidió ofrecer una serie de conciertos más íntimos en el emblemático Estadio Obras, conocido por su cercanía con el público.
¿Cuándo serán los shows?
El artista confirmó las fechas de sus shows en sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento a los fans: "Funciones agotadas loco. Inmensas gracias". Los conciertos serán el 27 y 28 de noviembre y el 4, 10 y 11 de diciembre, con entradas agotadas rápidamente tras el anuncio.
La presentación de Descartable en Racing
En cuanto a su último álbum, Descartable, el cantante lo presentó en vivo en abril de 2023 durante un recital en Racing, un evento histórico para su carrera. El disco, que lleva el nombre del tour, fue grabado en vivo en esa presentación y, poco después, el artista compartió un documental sobre el concierto. En las redes sociales, Wos expresó lo importante que fue para él capturar ese momento tan único y efímero, remarcando el valor de tenerlo registrado no solo para quienes asistieron, sino también para aquellos que no pudieron estar presentes.
Wos destacó que la calidad y la mirada artística del trabajo realizado durante el concierto le dieron un valor especial, más allá de la experiencia inmediata del show. "Uno pasa mucho tiempo imaginando algo así, y luego se concreta, todo sucede en una noche, algo muy efímero. Tener la posibilidad de que eso quede registrado y de la manera en la que quedó es muy valioso", expresó el cantante, resaltando también la importancia de compartir esa experiencia con su público a través de la película del concierto.