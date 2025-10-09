"Red Path" ganó el premio a Mejor Largometraje Internacional en el Festival Internacional de Cine de la UBA

El Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires (FIC. UBA ) concluyó su tercera edición premiando a "Red Path" , dirigida por Lofti Achour, como Mejor Largometraje Internacional. La ceremonia se realizó el 8 de octubre en la FADU, con la presencia de autoridades, artistas y estudiantes.

El jurado del FIC.UBA distinguió a "Red Path" , una coproducción entre Túnez, Arabia Saudita, Bélgica, Francia, Polonia y Qatar, por su “fuerza y belleza al narrar una historia basada en hechos reales sobre una Antígona contemporánea”. La película, dirigida por Lofti Achour, fue celebrada por su mirada crítica hacia la crueldad social y la marginalidad, temas centrales en la obra.

En la misma categoría, la Primera Mención fue para "Las corrientes", de Milagros Mumenthaler (Argentina-Suiza), y la Segunda Mención para "Niñxs, de Kani Lapuerta" (Alemania-México). Estos reconocimientos consolidan la presencia de producciones latinoamericanas y europeas en un certamen que crece año a año.

En la Competencia de Cortometraje Iberoamericano, el premio principal fue para "A todas las sombras de nuestra marea", del realizador argentino Christian Peyrano, quien además obtuvo el Premio Distribución Festhome al “Mejor Cortometraje Argentino”, consistente en un año de distribución internacional.

Por su parte, los cortos "MAIO", de Claudio Carbone (Portugal), y "Volver un día", de Catalina Torres Puente (Paraguay-Uruguay), fueron seleccionados para representar al festival en Ibershorts, ampliando el alcance internacional de las producciones iberoamericanas emergentes.

Graduados y nuevas generaciones

El Mejor Largometraje de Graduados DIS fue "Una canción para mi tierra", de Mauricio Albornoz Iniesta. Además, el jurado otorgó una Mención Especial a "El Agrónomo", de Martín Turnes; la Primera Mención a "La Mujer de Fuego", de Ignacio Ascúa; y la Segunda Mención a "Cuidadoras", de Martina Matzkin y Gabriela Uassouf.

El festival también presentó la primera edición del HACK FICUBA, desarrollado junto al Festival de Málaga, en el que participaron veinte estudiantes de la UBA. El ganador, Bernardo Artus, representará al país en el Hack MAFIZ en marzo de 2026.

Apuestas formativas y colaboración con Netflix

Entre las iniciativas destacadas, el FIC.UBA LAB reveló los diez finalistas del Concurso de Ideas para el desarrollo de proyectos de largometrajes de ficción. En tanto, Netflix se sumó con un apoyo especial a la Competencia Cortos UBA, cuyo premio principal fue para Después del silencio, de Juana González Posse.

El galardón incluye una participación en el Programa de Capacitación Campus Málaga Talent, en colaboración con el Festival de Málaga y el mercado audiovisual MAFIZ, reforzando los lazos entre la industria profesional y la formación universitaria.

Premios en la Competencia Cortos UBA

El reconocimiento a la Mejor Dirección fue para Todos mis demonios, de Angie Gatto, quien accederá al Programa de Capacitación BIFF BANG del Festival Internacional de Cine de Bogotá y recibirá el apoyo de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA).

El jurado también otorgó una Mención Especial a Búsqueda Fungi, de Nicolás Galizia y Victoria Mome, por su originalidad visual y temática.

El FIC.UBA 2025 reafirmó su papel como plataforma de exhibición, formación y proyección para el nuevo cine universitario y latinoamericano, consolidando su lugar en el calendario cinematográfico internacional.