La UBA distinguió con Doctorados Honoris Causa al tribunal del Juicio a las Juntas

En el marco de la tercera edición del Festival de Cine de la UBA , y al cumplirse 40 años del histórico Juicio a las Juntas , la Universidad de Buenos Aires otorgó el Doctorado Honoris Causa , máxima distinción honorífica de la institución, a quienes integraron el tribunal que lo llevó adelante.

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, donde fueron reconocidos León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz. Además, recibieron la distinción en forma póstuma Andrés D’Alessio, Jorge Torlasco y Julio César Strassera.

El evento contó con la presencia del rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el vicerrector, Emiliano Yacobitti; decanos y autoridades universitarias; el director de Argentina, 1985, Santiago Mitre; representantes de los poderes Judicial y Legislativo; agrupaciones estudiantiles, familiares de los homenajeados y público en general.

Durante su discurso, Gelpi sostuvo: “Es un honor reconocer a los miembros del tribunal que protagonizó uno de los hechos más trascendentales de la historia argentina: el juicio a las juntas de la última dictadura. Lo hacemos en nombre de esta Universidad, que formó ciudadanos comprometidos con la democracia, la justicia y los derechos humanos”.

Homenaje de la UBA al histórico tribunal

El rector subrayó que la UBA continúa educando en valores como el respeto a la democracia, al debido proceso y a la no violencia. “Son principios irrenunciables para nuestra institución y debemos mantener viva la memoria y proyectarla hacia el futuro”, agregó.

Por su parte, Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho, remarcó que la entrega del título reconoce “valores y trayectorias” y que, en esta ocasión, se distingue a quienes encabezaron “el acontecimiento jurídico más importante de la historia argentina, que ratificó la voluntad democrática”.

La abogada y exdecana Mónica Pinto tuvo a su cargo la laudatio, en la que resaltó los méritos de los distinguidos y afirmó que el juicio “construyó verdad y memoria, recuperando la dignidad de los argentinos”.

Tras la entrega de los Doctorados Honoris Causa, se realizó un conversatorio entre Vergara y los jueces homenajeados presentes. La jornada concluyó con la proyección de la película Argentina, 1985, presentada por su director Santiago Mitre.