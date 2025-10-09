Qué calles estarán cortadas en el recorrido de Javier Milei por el centro mendocino

Este jueves por la tarde, el presidente Javier Milei realizará una recorrida por pleno centro mendocino. El desplazamiento contempla un breve trayecto a pie por la peatonal Sarmiento. Las autoridades confirmaron que el paseo se desarrollará entre las intersecciones de 9 de Julio y avenida San Martín.

La actividad presidencial está programada para comenzar alrededor de las 18 horas. Acompañarán al primer mandatario el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa Petri, quien también es candidato en las elecciones del 26 de octubre. Hasta el momento, no se han informado actos oficiales ni discursos públicos durante esta visita.

La protección del presidente estará bajo responsabilidad de Casa Militar, dependencia especializada de la Presidencia, junto con efectivos de la Policía Federal. Por su parte, las fuerzas de seguridad provinciales se encargarán de custodiar los perímetros externos y coordinar el tráfico vehicular. Durante el mediodía del jueves, Casa Militar notificó al Ministerio de Seguridad provincial sobre el área de exclusión donde regirán las restricciones.

Las calles cortadas conforman un anillo perimetral que rodea una manzana completa del microcentro. El bloqueo abarcará San Martín, Amigorena, Primitivo de la Reta y Garibaldi. En este sector quedará prohibida totalmente la circulación de vehículos durante el operativo. Los conductores deberán buscar rutas alternativas para evitar demoras.

El cierre vial no tendrá un cronograma rígido establecido. Las autoridades implementarán las restricciones de manera progresiva, según lo requieran las necesidades del dispositivo de seguridad. El bloqueo se activará en función de los movimientos presidenciales y se levantará una vez que el mandatario abandone la zona.

Quienes necesiten transitar por la Ciudad de Mendoza durante la tarde del jueves deberán considerar estas limitaciones. Se sugiere planificar rutas alternativas con anticipación y prever posibles demoras. Los comercios del microcentro podrán continuar operando normalmente, aunque el acceso vehicular estará temporalmente interrumpido en el área delimitada por el operativo de seguridad.