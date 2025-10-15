El polémico video de un boliche que promocionó una fiesta de Halloween con un secuestro actuado

El boliche sanjuanino, Quattro, promociono Halloween con un video donde secuestran a una joven y la hacen promocionar el evento. El local ya emitió un comunicado.

Un boliche en San Juan promocionó su fiesta de Halloween con un polémico video.

El insólito hecho ocurrió en la provincia de San Juan, donde un boliche de la ciudad buscó promocionar su fiesta de Halloween con un polémico video. En este, se puede ver cómo secuestran a una joven. Luego, la publicación fue eliminada y desde el local emitieron un comunicado pidiendo disculpas.

Esta forma de promoción ya se había visto tiempo atrás, tras la polémica generada por un video de unos playeros, donde también se simulaba el secuestro o encierro de mujeres. En el caso del boliche, se observa cómo una joven es abordada por dos personas disfrazadas que la apuntan con un arma, la secuestran y la suben a un auto. Después, la bajan del vehículo y la sientan en una silla, donde comienza a promocionar la fiesta.

Tras la viralización del video y el repudio que generó en redes sociales, la cuenta que había hecho la publicación debió eliminar el contenido y posteriormente emitió un comunicado pidiendo disculpas.

El video que promociono el boliche El polémico video que compartió el boliche Video: @Quattroclub El comunicado del boliche tras el polémico video En el comunicado, el boliche sanjuanino expresó: "Desde la organización del evento, queremos manifestar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes", comenzaron explicando.