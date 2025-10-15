Otro miércoles de marcha: los jubilados se movilizan frente al Congreso

Los jubilados marchan al Congreso de la Nación nuevamente para protestar contra el gobierno de Milei y pidiendo la suba de la mínima.

En una nueva jornada de protestas, los jubilados marchan hacia el Congreso de la Nación en medio de la tensión de los últimos días en el gobierno de Javier Milei luego de la reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump y tras derrotas consecutivas en ambas Cámaras para el oficialismo.

Los jubilados reclaman desde principio de año la suba de la jubilación mínima y del bono, que actualmente está en 70 mil pesos.

image Los jubilados marchan al Congreso de la Nación en una nueva jornada de protestas. X Durante la marcha, efectivos de prefectura y numerosos agentes de la Policía Federal desarrollaron el operativo de seguridad cortando Entre Ríos e Yrigoyen, además de vallar el Congreso. Los jubilados permanecieron menos de 20 minutos en Alsina y Entre Ríos, para luego pararse sobre Yrigoyen.

"Es una vergüenza esto", expresó una mujer que pasaba por el lugar, y agregó: "En vez de estar donde tienen que estar, por ejemplo controlando las fronteras, están acá gastando guita al pedo".

En esta ocasión, los jubilados que asisten todos los miércoles a protestar en la plaza frente al Congreso, no fueron acompañados por organizaciones sociales, y además decidieron cambiar su recorrido para realizarlo por las calles Soliz y Alsina y ubicarse en una esquina que no se considera la habitual.