Explosión en el Colegio Guadalupe: se conoció el nuevo parte médico de los menores que sufrieron quemaduras

Este jueves, se dio a conocer el nuevo parte médico de los adolescentes que sufrieron quemaduras por la explosión de un experimento de ciencias en el Colegio Guadalupe de Palermo . Por el hecho, al menos cinco alumnos resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a los hospitales Fernández y Gutiérrez.

Este jueves, trascendió que tres de los cinco alumnos heridos pudieron volver a casa tras la atención médica, puesto que sufrieron quemaduras en las manos. Sin embargo, los otros dos estudiantes siguen internados. Uno de ellos, Agustín, de 13 años, se encuentra en el Hospital Municipal de Quemados , mientras que el otro menor permanece en el Hospital Gutiérrez .

“Agustín, de 13 años, tiene el 18% de su cuerpo quemado , sobre todo la zona del tórax, que esto es lo que representa un peligro. Su parte es reservado. Por ahora, los médicos no se pueden arriesgar a decir que está fuera de peligro”, informó la periodista Mercedes Mora en un móvil para A24, y agregó: “Está consciente, bajo los efectos de los analgésicos. Ayer le sacaron toda la piel quemada, pero el calor sigue presente en el cuerpo y sigue quemando hacia adentro. Cada 48 horas, va a ingresar a quirófano”.

“Por más que su evolución sea favorable tiene como para un mes de internación”, concluyó la periodista, luego de hablar con los médicos del nosocomio respecto al estado del menor que permanece internado.

Por otra parte, Lucas Castillo , de 16 años, permanece internado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. De acuerdo con lo trascendido, el adolescente “es el más comprometido porque tiene el 30% del cuerpo quemado y tiene comprometidas sus vías respiratorias, por lo cual está en terapia intensiva, intubado, en coma inducido por el dolor de las heridas”. “En el momento de las curaciones debe ser ingresado a quirófano con anestesia total”, aseguró otra movilera de A24 desde el nosocomio.

Video: cómo fue la impactante explosión del experimento en el Colegio Guadalupe

Así fue la explosión durante un experimento en un colegio de Palermo

El lamentable accidente escolar tuvo lugar el miércoles alrededor de las 10 de la mañana, en la institución educativa ubicada en la calle Paraguay al 3925, del barrio porteño de Palermo. Según lo trascendido, la explosión del experimento se produjo en el marco de una feria de ciencias y los alumnos de 3° y 4° año estuvieron presentes, resultando heridos, al menos 5 de ellos.

El antecedente de la explosión en una escuela de Pergamino

Hace menos de una semana, hubo un antecedente similar en la localidad bonaerense de Pergamino. El jueves 9 de octubre, también en el marco de una feria de ciencias, un grupo de estudiantes del Instituto Comercial Rancagua realizó el experimento de un volcán, que explotó, provocándole graves heridas a una alumna.

El proyecto para prevenir este tipo de casos

Tras el alarmante hecho, informaron que, desde el Ministerio de Educación están trabajando en la realización de un protocolo para implementar en ferias de ciencia o experimentos, para reducir al mínimo los riesgos de accidentes o siniestros. El proyecto saldría a la luz mediante una resolución firmada por la ministra Mercedes Miguel.

Noticia en desarrollo...