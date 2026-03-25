Ecoparque casi listo: cuándo abrirá y qué cambia en el Parque San Martín

El Ecoparque atraviesa la etapa final de su desarrollo y se encamina a una apertura progresiva durante 2026, en el marco del plan de modernización del Parque San Martín por su 130° aniversario , que incluye obras de infraestructura, renovación de espacios históricos y nuevas concesiones. Así lo explicó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, en MDZ Radio .

“Hoy el Ecoparque, en cuanto a infraestructura de esa obra, está casi terminado”, aseguró el funcionario, y precisó que actualmente se trabaja en la recuperación ambiental del predio: “estamos haciendo reforestación, plantando árboles y plantas nativas”.

En ese contexto, remarcó que la apertura será gradual. “Vamos a intentar que antes de mitad de año podamos empezar a recibir las escuelas”, señaló, al tiempo que explicó que la estrategia apunta a “abrir de a poquito, con el equipo, e ir acomodándonos día a día”.

Haudet explicó que el ingreso inicial estará dirigido a grupos específicos. “Para nosotros en principio son las escuelas, porque es un público que uno lo puede invitar, traer y de último poder empezar a manejarlos”, indicó al definir el concepto de “público cautivo”.

El objetivo, según detalló, es compatibilizar la apertura con las tareas en curso: “pensar en de repente tener casi setecientas personas a diario ahí nos imposibilita a nosotros a seguir trabajando en cosas que queremos hacer”.

Además, confirmó que el Ecoparque mantendrá su rol vinculado a la fauna, aunque con un enfoque distinto: “el resto, lo que es para el Ecoparque, un funcionamiento de fauna silvestre, sigue funcionando como siempre”, pero “sin tener al animal como un centro de entretenimiento”.

En paralelo, se avanzará con nuevas concesiones dentro del predio. “Tenemos tres edificios también a licitar y concesionar”, detalló, entre ellos “la ex boletería en el espacio norte” y “dos de los edificios nuevos, uno que es una unidad gastronómica”. Sobre estos últimos, indicó que “ya están terminados”, aunque “quedan algunos detalles constructivos que tenemos que terminar de refinar”.

Obras en el Parque General San Martín

El avance del Ecoparque se da en simultáneo con un conjunto de obras en el Parque General San Martín. “Tenemos diferentes frentes de avance”, explicó Haudet, al referirse a intervenciones con financiamiento público y proyectos impulsados con participación privada.

Entre las principales obras, destacó la renovación del sector de la Calesita: “se van a intervenir más de 20.000 metros cuadrados, revalorizando ese espacio, sobre todo en lo que es juegos para las infancias, un espacio de recreación, todo el sistema de riego”. En ese sentido, precisó: “la provincia, particularmente en la calesita, es donde está poniendo el fuerte, son más de 3 mil millones de pesos”.

También avanzan procesos de reconversión de unidades de servicios. “Ahora tenemos el turno de los Caballitos de Marly”, indicó, donde se prevé “la demolición de la superficie cubierta existente, la construcción de esa misma cantidad de superficie cubierta y un poquitito más, y la puesta en funcionamiento o la explotación comercial de ese nuevo espacio”.

El funcionario subrayó que estos proyectos buscan actualizar instalaciones que “quedaron viejas u obsoletas en términos de servicios”, y remarcó un criterio central: “lo que se busca siempre en el parque es no recrecer en superficie gris”.

En ese marco, detalló que la licitación de este espacio “tiene plazo los primeros días de abril” y que, “si todo sale bien, en los primeros días de mayo se empezaría con la demolición”, con la previsión de que “en 15 meses, como muchísimo 18, ese espacio ya esté en funcionamiento”.

Finalmente, mencionó la apertura a iniciativas privadas: “se hizo un decreto de iniciativa privada y se abrió el juego para escuchar propuestas del sector privado”, con el objetivo de “ver qué pueden estar viendo que el parque podría llegar a sumarle valor”.