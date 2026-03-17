El TC2000 volvió a las calles: el ACA analiza convertir el callejero de Buenos Aires en un escenario permanente

Eduardo Baca, presidente de la CDA del ACA, destacó el éxito del operativo de seguridad y la posibilidad de mantener esta ubicación para futuras ediciones.

Este domingo, la Ciudad de Buenos Aires recuperó el rugido de los motores en sus calles con la fecha inaugural del TC2000. Tras más de una década sin competencias urbanas en la capital, la expectativa fue total. En la previa de la gran final, MDZ dialogó con Eduardo Baca, presidente de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA), quien brindó detalles sobre la logística y el futuro de este evento.

El origen de la carrera: un homenaje al Gálvez La idea de este circuito callejero no fue casual, sino una respuesta creativa ante la realidad del autódromo porteño. "Todo se generó por el cierre del Autódromo Oscar y Juan Gálvez para su remodelación. Surgió la idea de homenajearlo con una carrera fuera de sus muros", explicó Baca.

tc2000 GCBA En conjunto con el Gobierno de la Ciudad y la productora Tango, se realizó un relevamiento aéreo para determinar la ubicación ideal. "Se determinó que la zona sur era el lugar indicado. El armado comenzó en diciembre de 2025 y buscamos un diseño que no interrumpiera el tránsito normal durante el proceso", detalló el titular de la CDA.

Mirá la entrevista completa a Eduardo Baca Eduardo baca Juan Ignacio Saltiva / MDZ Velocidad y seguridad: el desafío técnico El circuito fue diseñado bajo estrictas normas de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), logrando un equilibrio entre adrenalina y control.

Velocidad máxima: Los autos alcanzaron los 250 km/h en la recta principal.

Trazado técnico: Contó con una sección trabada que puso a prueba la destreza de los pilotos del TC2000.

Prueba de fuego: Baca se refirió al accidente de Franco Vivian durante las prácticas: "Fue un choque leve, pero sirvió para testear que todas las medidas de seguridad funcionaron correctamente. Estamos muy conformes". ¿Por qué ya no se corre en la 9 de Julio? Ante la consulta sobre la posibilidad de recuperar trazados históricos como el de la Avenida 9 de Julio, Baca fue realista sobre las limitaciones actuales de la ciudad. "Hoy es una decisión difícil. No me imagino la 9 de Julio interrumpida durante tres meses por la instalación de muros. Hoy hay otras condiciones de volumen de tránsito y exigencias de seguridad mucho mayores", analizó.