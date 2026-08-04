4 de cada 10 jóvenes no pueden pagar sus deudas: el mapa de Mendoza que supera el promedio nacional

En Mendoza, 4 de cada 10 jóvenes endeudados no logran pagar. A las dificultades estructurales que juntas impiden lograr la independencia económica, se le suma una arista que viene profundizándose desde hace meses y se trata de la morosidad en los jóvenes .

Según el Mapa de la deuda , elaborado con cifras del Banco Central correspondientes a junio de 2026, el sistema financiero, especialmente en sus márgenes menos regulados, está "devorándose" a los menores de 25 años, empujándolos a una dinámica de constante retraso de pagos y deterioro financiero.

Datos: a nivel país, entre julio de 2024 y junio de 2026, la deuda real creció un 85,6%, mientras que la deuda en mora aumentó un 793,8%. La tasa de mora general pasó del 3,6% al 17,5%. En junio de 2026, 19.661.610 personas en la Argentina tienen deudas declaradas y 4.907.603 se encuentran en mora. El monto de deuda total asciende a la imponente cifra de $1.860 millones.

En el país, el promedio la tasa de mora es del 36,84% . Hay provincias que logran superar el 40%, como San Luis (41,82%), Catamarca (40,85%), Santa Cruz (40,67%) y Chaco (40,18%), acompañadas muy de cerca por San Juan (39,46%), Buenos Aires (39,07%), Chubut (38,71%) y Salta (38,62%).

Lejos de ser una excepción, el territorio mendocino se alinea prácticamente a mitad de tabla con un 37,96% . La situación también es visible en Formosa (35,97%), Tucumán (35,57%), Córdoba (35,25%), Jujuy (35,11%), Misiones (33,53%), Río Negro (32,48%), Entre Ríos (32,25%), Neuquén (31,29%), CABA (31,08%) y La Pampa (29,61%). La radiografía termina por confirmar que el default temprano es una realidad sistémica en todo el país.

Qué ocurre en Mendoza

La provincia supera la media del país. La tasa de mora general mendocina alcanza el 18,55%, ubicándose 1,15 puntos porcentuales por encima del promedio nacional (17,4%). El sistema registra un total de 836.018 deudores únicos en territorio local, de los cuales 220.383 ya figuran en situación de mora por registrar atrasos superiores a tres meses, acumulando un número que asciende a $697.605,85 millones.

Si se filtra por edad, mientras que a nivel general la morosidad disminuye a medida que los deudores son mayores, en los jóvenes el panorama es opuesto. En Mendoza, mientras la mora general roza el 19%, en la franja de hasta 25 años la cifra salta a un 37,96%, superando incluso el promedio nacional juvenil (36,8%).

Para decirlo en números claros: de los 64.552 mendocinos menores de 25 años que tienen deudas declaradas, el 40% cayó en default, sumando pasivos impagos por más de 27 mil millones de pesos. Los departamentos de la provincia que mayor tasa de mora joven son Santa Rosa con el 45,07%, seguido de Tunuyán (42,69%) y Rivadavia (41,86%).

La billeteras virtuales: financiamiento con tasas altas de interés

La informalidad actúa como base de la estructura. Al no contar con empleo formal ni recibos de sueldo, los jóvenes quedan marginados del circuito bancario tradicional y se ven empujados hacia opciones de financiamiento de la mano de billeteras virtuales, con altas tasas de interés (sin obviar el condimento óptimo del desconocimiento en las edades más bajas).

Respecto a las tarjetas no bancarias, estas se ubican en el extremo más crítico del sistema para los menores de 25 años, registrando una tasa monetaria de mora que supera el 55% y una incidencia de personas en mora superior al 50%. Muy cercano están los PNFC (Proveedores No Financieros de Crédito), quienes operan muy cerca de las tarjetas no bancarias, con una tasa de mora monetaria cercana al 50% y un porcentaje de personas en mora que ronda el 55%.

En menor proporción se ubican los neobancos, los cuales concentran en una zona intermedia, con tasas de mora monetaria que oscilan entre el 30% y el 40%, y volúmenes de personas en mora ubicados en la franja del 30% al 35%. Mientras tanto, las compañías financieras y bancos en general relevan en menor número con una tasa monetaria de mora baja (inferior al 10%), pero manteniendo una proporción de personas en mora que se alinea con la media del sistema tradicional (alrededor del 35%).

Cubrir las necesidades básicas con el pluriendeudamiento

Como dato general, el diagnóstico se vuelve aún más complejo al analizar la morosidad: los datos demuestran que el atraso está mucho más extendido entre las personas con saldos de deuda menores, reflejando un intento desesperado por sostener los gastos cotidianos.

Actualmente, el 25% de quienes tienen deuda registra al menos una relación en mora, y el 17,4% del dinero adeudado total se encuentra en situaciones críticas. La salida del pozo se vuelve aún peor: el 64,1% de las personas morosas tiene absolutamente toda su deuda en mora. Además, la necesidad de "tapar agujeros" empuja al pluriendeudamiento, evidenciado en que el 34,2% de los morosos mantiene deudas impagas con dos o más entidades en simultáneo, y el 26,7% presenta atrasos en dos o más categorías de acreedores distintas.