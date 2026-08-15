Atentos productores: comienza la adhesión para el Fondo Compensador Agrícola

A partir de este jueves 20 de agosto, el Ministerio de Producción de Mendoza comenzará una nueva temporada del Fondo Compensador Agrícola , una herramienta pensada para brindar cobertura a los productores frente a posibles daños ocasionados por granizo o heladas.

El fondo está destinado a todos los productores de Mendoza inscriptos en el Registro de Uso de la Tierra (RUT) que tengan bajo su CUIT un máximo de 30 hectáreas y hayan renovado o actualizado el registro hasta el 31 de julio de 2026.

El objetivo del programa es brindar un mecanismo de respaldo frente a las contingencias climáticas que afectan a la producción provincial, principalmente granizo y heladas. Los interesados podrán adherir hasta el 20 de septiembre

La cobertura comenzará el 21 de septiembre. Como condición para acceder al programa, aquellos productores que durante las últimas cinco temporadas hayan sido indemnizados en tres o más oportunidades no podrán adherir al Fondo Compensador Agrícola.

Las boletas de pago estarán disponibles en la web de Contingencias del Gobierno de Mendoza , donde los productores podrán acceder a la información necesaria para completar el proceso de adhesión.

El Fondo Compensador Agrícola brinda un resguardo a los productores.

El aporte se puede realizar en un pago o cuatro cuotas mensuales y consecutivas. Los productores que adhieran a través de cooperativas y asociaciones tendrán un 10% de descuento. Tanto las cuotas como los premios se ajustarán de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las condiciones, requisitos y procedimientos generales y específicos se regirán por lo determinado en los reglamentos de operatoria del Fondo Compensador Agrícola.

Qué alternativas de cobertura ofrece el Fondo Compensador Agrícola

La herramienta ofrece tres modalidades de cobertura, con diferentes niveles de protección:

Específica contra el granizo

Brinda cobertura exclusivamente contra granizo en toda la provincia, con una indemnización máxima de $1.500.000 por hectárea dañada al 100% para vid y frutales, y $200.000 por hectárea dañada al 100% por hortalizas.

La prima que debe abonar el productor varía según el oasis y el tipo de cultivo:

Centro/Norte: $20.000 por hectárea para vid y frutales, y $8.750 por hectárea para hortalizas.

Este: $50.000 por hectárea para vid y frutales, y $10.875 por hectárea para hortalizas.

Sur: $63.750 por hectárea para vid y frutales, y $13.250 por hectárea para hortalizas.

La herramienta apunta a generar un resguardo para los productores. Alf Ponce\MDZ

Inicial

Contempla cobertura contra granizo y heladas, con una indemnización máxima de $1.000.000 por hectárea dañada al 100% para vid y frutales, y $200.000 por hectárea dañada al 100% por hortalizas.

La prima que debe abonar el productor varía según el oasis y el tipo de cultivo:

Centro/Norte: $33.750 por hectárea para vid y frutales, y $8.750 por hectárea para hortalizas.

Este: $42.500 por hectárea para vid y frutales, y $10.875 por hectárea para hortalizas.

Sur: $48.750 por hectárea para vid y frutales, y $13.250 por hectárea para hortalizas.

Integral

Ofrece cobertura contra granizo y heladas, con una indemnización máxima de $2.500.000 por hectárea dañada al 100% para vid y frutales, y $200.000 por hectárea dañada al 100% por hortalizas.

La prima que debe abonar el productor varía según el oasis y el tipo de cultivo: