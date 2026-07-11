El Centro Nacional de Artes Escénicas de Beijing íntegra agua, vidrio y titanio en una obra que redefinió la arquitectura cultural de China.

El Centro Nacional de Artes Escénicas, también conocido como El Huevo Gigante, es un elemento emblemático del panorama cultural de Pekín. Diseñado por el arquitecto francés Paul Andreu, este complejo artístico se completó en 2007 y es famoso por su distintiva cúpula elipsoidal de titanio y vidrio, rodeada por un lago artificial. Es el complejo teatral más grande de Asia.

Así como en el fútbol una sola jugada puede cambiar el rumbo de un partido, en China una obra demuestra cómo una idea innovadora puede convertir un teatro en uno de los grandes símbolos de la arquitectura contemporánea.

La cúpula de titanio y vidrio parece emerger del agua y se convirtió en uno de los íconos arquitectónicos de Beijing. Pexels Un edificio que emerge del agua El Centro Nacional de Artes Escénicas,situado junto a la Plaza Tiananmén, fue diseñado por el arquitecto francés Paul Andreu e inaugurado en 2007. Su enorme cúpula elíptica, de 212 metros de largo, 144 metros de ancho y 46 metros de alto, está revestida con 18.000 placas de titanio y más de 1.200 paneles de vidrio.

El Centro Nacional de Artes Escénicas es una de las obras culturales más publicadas por revistas internacionales de arquitectura. getyourguide.com/es-es/ El edificio parece flotar sobre un lago artificial y el acceso principal se realiza a través de un túnel subterráneo de cristal que atraviesa el agua, una experiencia que forma parte del proyecto arquitectónico.

Una obra donde cada detalle tiene una función En su interior, el Centro Nacional de artes escénicas alberga una sala de ópera para unas 2.400 personas, un teatro con capacidad para más de 1.000 espectadores y una sala de conciertos para aproximadamente 2.000 asistentes. La envolvente de titanio y vidrio mejora el aislamiento térmico y acústico, mientras que el agua ayuda a reforzar el efecto visual del edificio.

La luz, el agua y los reflejos cambian el aspecto del edificio durante el día, convirtiéndolo en una obra siempre diferente. getyourguide.com/es Una lección que va más allá del fútbol Messi suele decidir los partidos encontrando espacios donde otros no los ven. Este teatro propone algo similar: convertir un lago, un túnel y una gran cúpula en parte de la experiencia del visitante.