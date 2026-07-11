La obra que convirtió un lago en parte de un escenario
El Centro Nacional de Artes Escénicas de Beijing íntegra agua, vidrio y titanio en una obra que redefinió la arquitectura cultural de China.
Así como en el fútbol una sola jugada puede cambiar el rumbo de un partido, en China una obra demuestra cómo una idea innovadora puede convertir un teatro en uno de los grandes símbolos de la arquitectura contemporánea.
Un edificio que emerge del agua
El Centro Nacional de Artes Escénicas,situado junto a la Plaza Tiananmén, fue diseñado por el arquitecto francés Paul Andreu e inaugurado en 2007. Su enorme cúpula elíptica, de 212 metros de largo, 144 metros de ancho y 46 metros de alto, está revestida con 18.000 placas de titanio y más de 1.200 paneles de vidrio.
El edificio parece flotar sobre un lago artificial y el acceso principal se realiza a través de un túnel subterráneo de cristal que atraviesa el agua, una experiencia que forma parte del proyecto arquitectónico.
Una obra donde cada detalle tiene una función
En su interior, el Centro Nacional de artes escénicas alberga una sala de ópera para unas 2.400 personas, un teatro con capacidad para más de 1.000 espectadores y una sala de conciertos para aproximadamente 2.000 asistentes. La envolvente de titanio y vidrio mejora el aislamiento térmico y acústico, mientras que el agua ayuda a reforzar el efecto visual del edificio.
Una lección que va más allá del fútbol
Messi suele decidir los partidos encontrando espacios donde otros no los ven. Este teatro propone algo similar: convertir un lago, un túnel y una gran cúpula en parte de la experiencia del visitante.
En un Mundial 2026 donde cada detalle puede marcar la diferencia, esta obra recuerda que la mejor arquitectura no busca llamar la atención por su tamaño, sino por la inteligencia con la que transforma un lugar y la forma en que las personas lo viven.
FUENTE: National Centre for the Performing Arts Beijing Beijing modern architecture Contemporary theater China Glass dome architecture