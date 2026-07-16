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Decoración: azul y amarillo, colores que transforman el hogar

La combinación de azul y amarillo se consolida entre las principales tendencias de decoración por su equilibrio entre frescura, calidez y elegancia.

Mario Simonovich

Como el amarillo es un color cálido, al combinarlo con el azul, que es un color frío, puede contrarrestar esa calidez y crear una atmósfera mucho más moderna

Como el amarillo es un color cálido, al combinarlo con el azul, que es un color frío, puede contrarrestar esa calidez y crear una atmósfera mucho más moderna

Chris Snook. Diseño y estilismo: Vaughan Design & Development

El azul y el amarillo vuelven a compartir protagonismo en el diseño de interiores, aunque con una estética renovada. Especialistas recomiendan colores suaves y naturales que aportan luminosidad, serenidad y personalidad. La tendencia combina colores fríos y cálidos para crear ambientes cálidos, atemporales y fáciles de adaptar a distintos estilos de hogar.

El azul y el amarillo no tienen por qué ser colores llamativos, como lo demuestra este dormitorio.

El azul y el amarillo no tienen por qué ser colores llamativos, como lo demuestra este dormitorio.

Un clásico que vuelve renovado

Durante años, el azul y el amarillo fueron una combinación asociada a los estilos costeros o mediterráneos. Hoy regresan con una imagen mucho más sofisticada. Los diseñadores privilegian amarillos manteca, ocres suaves y dorados claros, junto con azules empolvados, celestes grisáceos colores profundos inspirados en el mar, logrando espacios equilibrados y luminosos.

Un pequeño espacio para desayunar con paredes en un delicado amarillo en las paredes y un suave azul en las cocinas (DER), mientras que el living se destaca por tener muebles azules y amarillos suaves (IZQ).

Un pequeño espacio para desayunar con paredes en un delicado amarillo en las paredes y un suave azul en las cocinas (DER), mientras que el living se destaca por tener muebles azules y amarillos suaves (IZQ).

La clave está en evitar los colores saturados. En lugar de contrastes intensos, la tendencia propone matices delicados que conviven con madera natural, lino, piedra, cerámica artesanal y metales cálidos como el bronce o el latón. El resultado transmite calma sin perder personalidad.

Cómo llevar la tendencia a cada ambiente

Los expertos aconsejan comenzar con pequeñas intervenciones antes de pintar una habitación completa. Un sofá azul con almohadones amarillos, una cocina con muebles manteca y paredes celestes, o una alfombra que combine ambas tonalidades son algunas alternativas para incorporar esta paleta sin grandes reformas.

En habitaciones pequeñas, un amarillo intenso puede ayudar a crear un ambiente cálido y envolvente (IZQ). También se logra la calidez en el ambiente cuando una pintura azul suave se complementa con un empapelado amarillo mantequilla.

En habitaciones pequeñas, un amarillo intenso puede ayudar a crear un ambiente cálido y envolvente (IZQ). También se logra la calidez en el ambiente cuando una pintura azul suave se complementa con un empapelado amarillo mantequilla.

También funciona muy bien en dormitorios, donde el azul favorece una atmósfera relajante y el amarillo aporta la calidez necesaria para evitar ambientes fríos. En livings y comedores, los detalles decorativos permiten renovar el espacio con una inversión moderada y resultados inmediatos.

Azul y amarillo, una combinación que seguirá vigente

Más que una moda pasajera, el dúo azul- amarillo responde a una búsqueda de interiores más confortables y naturales. Después de varios años dominados por paletas neutras, el diseño apuesta por colores que transmitan optimismo sin perder elegancia.

Aunque el rojo, el amarillo y el azul son colores predominantes en esta cocina, el espacio mantiene una sensación de calma gracias a la naturaleza suave de cada color.

Aunque el rojo, el amarillo y el azul son colores predominantes en esta cocina, el espacio mantiene una sensación de calma gracias a la naturaleza suave de cada color.

La versatilidad de esta combinación permite adaptarla tanto a viviendas contemporáneas como clásicas. Su equilibrio entre frescura y calidez explica por qué diseñadores internacionales la consideran una de las tendencias con mayor proyección para 2026, especialmente en hogares donde se busca una decoración luminosa, serena y atemporal.

FUENTE: homesandgardens.com

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