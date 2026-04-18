La tendencia quiet luxury en casas: cómo lograr una decoración elegante sin excesos y con poco dinero

La decoración de interiores cambió en los últimos años. Lo ostentoso quedó atrás y hoy domina una estética más sutil, pensada para crear ambientes relajantes y con personalidad. Esta transformación está impulsada por el quiet luxury o “lujo silencioso”, una tendencia que, lejos de ser exclusiva, puede adaptarse a cualquier hogar .

Se trata de un estilo que prioriza la calidad por sobre la cantidad. Cada objeto cumple una función y responde a una lógica estética, con el objetivo de lograr espacios elegantes, cálidos y atemporales. La clave no es acumular, sino elegir mejor.

Uno de los errores más comunes al intentar aplicar el quiet luxury es confundirlo con el minimalismo extremo. Vaciar los ambientes no es la solución: los muebles y la decoración siguen siendo importantes, siempre que aporten valor y coherencia al conjunto.

El primer paso para lograr este estilo es definir una paleta de colores que transmita calma y amplitud. Los tonos blancos cálidos, beige, arena, crema y grises suaves son la base ideal. Para sumar profundidad, se pueden incorporar colores como verde oliva, azul petróleo, tonos tierra o negro humo.

decoración del hogar interior Con pocos elementos se pueden crear espacios armoniosos. Shutterstock

No hace falta gastar dinero en objetos nuevos. Reutilizar piezas que ya tenés en casa es parte del concepto. Por ejemplo, podés renovar marcos de fotos con pintura en tonos neutros o reorganizar elementos según su forma, color o material para lograr un efecto más armónico.

Además, los materiales juegan un rol clave. El lino, el algodón, la lana o el terciopelo aportan textura y autenticidad en almohadones, mantas o cortinas. También es un buen momento para recorrer ferias vintage y encontrar piezas únicas que sumen identidad sin romper con la estética.