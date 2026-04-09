Esta es la planta "imposible de matar" que se volvió tendencia en decoración y no puede faltar en tu hogar

Conocida como Costilla de Adán, la monstera es una planta que se ha vuelto tendencia en la decoración de interiores transformándose en un elemento arquitectónico vivo. La especie no solo tiene un imponente impacto visual, sino que es muy resistente.

La monstera es una planta nativa de selvas tropicales y se reconoce por sus famosas fenestraciones (cortes y agujeros naturales en sus hojas. Las perforaciones no solo son estéticas sino que permiten que el viento y la luz atraviesen la planta sin dañarla.

Hay dos protagonistas que son tendencia: la monstera deliciosa, gigante de hojas lobuladas que todos conocen y la monstera adansonii, versión compacta, famosa por sus orificios que evocan al queso suizo. Esa es ideal para estanterías.

Los que saben de jardinería señalan que los cuidados de esta planta son muy sencillos. Necesita una mezcla aireada de tierra. Se recomienda turba, perlita y corteza de orquídea para que las raíces puedan respirar y no se pudran.

En los meses más cálidos alcanza con regar cada semana, mientras que esta frecuencia se puede espaciar en invierno. Al ser una planta tropical ama la humedad. Si está en un clima seco se puede colocar un humidificador o rociar las hojas periódicamente.

Gemini_Generated_Image_1l3d6w1l3d6w1l3d Una planta que aporta belleza. Fuente: IA Gemini.

En tanto, un fertilizante equilibrado una vez al mes durante la primavera puede disparar la producción de hojas nuevas hasta en un 30%.

La ubicación es el factor que determinará si la planta será un ejemplar raquítico o una selva miniatura. El lugar ideal es cerca de la ventana orientada al este o al norte. El sol directo quema sus hojas, pero la sombra total hace que las hojas crezcan sin sus agujeros característicos.