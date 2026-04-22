Un proyecto en el Senado busca bajar la tarifa de luz en el Norte

El peronismo busca instalar en el Senado un nuevo eje de debate energético con impacto regional: una tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande . La iniciativa, que retoma un reclamo histórico de las provincias del NOA y NEA, propone alivios significativos en las facturas de electricidad y abre un frente político en el Congreso.

El proyecto impulsado por senadores justicialistas contempla un esquema de subsidios segmentados. Entre sus puntos centrales, establece descuentos de hasta el 50% para usuarios de bajos ingresos y del 35% para sectores medios y entidades sociales.

Además, introduce cambios estructurales en la lógica tarifaria: elimina topes de consumo subsidiado y fija límites a los aumentos, que no podrían superar la evolución de salarios o precios mayoristas.

A esto se suma la exención del IVA para hogares sin acceso a gas natural, un factor clave en regiones donde la electricidad cumple funciones de calefacción.

El diseño del régimen prevé que la supervisión quede en manos de la Secretaría de Energía, bajo la órbita del Ministerio de Economía, con participación de entes reguladores provinciales.

También incorpora mecanismos de seguimiento institucional, como informes trimestrales al Congreso y la creación de un registro público de beneficiarios, en un intento por dotar de mayor transparencia al esquema.

Unidad peronista y respaldo regional

La iniciativa surge de la unificación de distintos proyectos presentados por referentes del peronismo, entre ellos Florencia López, Gerardo Zamora, Jorge Capitanich y Lucía Corpacci.

Durante una conferencia en el Congreso, otros dirigentes del espacio respaldaron la propuesta, como José Mayans, Alicia Kirchner y Juan Manzur, entre otros.

El proyecto recoge un planteo reiterado en las cumbres de gobernadores del Norte Grande, donde el costo de la energía es un factor estructural que condiciona el desarrollo económico y social.

El antecedente de la Zona Fría

Como referencia directa aparece el régimen de Zona Fría, implementado en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, que estableció tarifas diferenciadas de gas para regiones con bajas temperaturas.

Si bien ese esquema contemplaba beneficios similares, su impacto se redujo con el tiempo por la quita de subsidios y los aumentos en las tarifas. El nuevo proyecto busca replicar ese modelo, adaptado a las particularidades climáticas y estructurales del Norte Grande.

Un movimiento político en el Congreso

La avanzada legislativa se inscribe en un intento del peronismo por recuperar protagonismo en medio de un escenario favorable al oficialismo en el Congreso. La alianza entre la Casa Rosada y sectores dialoguistas permitió al gobierno de Javier Milei avanzar con iniciativas clave en los últimos meses.

Sin embargo, el mapa político del Norte Grande es heterogéneo. Conviven gobernadores peronistas, radicales y referentes provinciales con distintos niveles de cercanía al Gobierno nacional, lo que introduce incertidumbre sobre el destino del proyecto.

Tensiones y posibles alineamientos

La discusión abre interrogantes sobre el comportamiento de los aliados del oficialismo. Algunos legisladores responden a gobernadores del Norte con vínculos fluidos con la Casa Rosada, lo que podría tensionar los alineamientos en el Senado.

En ese contexto, la iniciativa no solo pone en debate el esquema tarifario, sino también la capacidad de la oposición para articular mayorías en un Congreso atravesado por equilibrios cambiantes.