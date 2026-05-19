Etiquetado frontal: dos diputados libertarios se anticiparon a Federico Sturzenegger y van por la derogación

Mientras el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , trabaja junto con las empresas de alimentos en la eliminación del etiquetado frontal , tal como adelantó MDZ , la diputada de macrista Daiana Fernández Molero (Capital Federal) y el libertario Alejandro Bongiovani (La Libertad Avanza) presentaron un proyecto que deroga la ley sancionada durante el Gobierno de Alberto Fernández.

La iniciativa ingresó el viernes a última hora por mesa de entrada de Diputados. No es la primera vez que esta dupla de diputados intenta derogar esta ley. En 2024 presentaron una iniciativa idéntica, pero en ese momento el oficialismo había perdido el control de la agenda parlamentaria y ni siquiera pudo ser debatido en comisiones.

Se espera que esta iniciativa tenga lugar en las próximas semanas en Diputados. También hay expectativa de que Sturzenegger envíe un proyecto desde el ministerio, como informó MDZ . La propuesta oficialista va en línea con lo que presentaron estos diputados, de derogar la Ley de Etiquetado Frontal, con esto se eliminarían los octógonos que advierten los distintos excesos y volvería la publicidad que incluye distintos animales .

Esta ley establece la obligación de incluir sellos octogonales negros de advertencia en la cara principal de alimentos envasados y bebidas analcohólicas que superen los límites de azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas totales, sodio o calorías fijados por el perfil de nutrientes de la Organización Mundial de la Salud. También obliga a incorporar leyendas precautorias cuando los productos contengan edulcorantes o cafeína, y prohíbe el uso de personajes infantiles, celebridades e influencers en el etiquetado de productos con al menos un sello.

Además, prohibió la publicidad de productos con sellos dirigida a niños y adolescentes, y vedó la comercialización y promoción de esos alimentos en establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario.

Una de las críticas que recibió el sistema de octógonos negros que se implementó en Argentina es que es distinto al que se implementó en el Mercosur. Sin embargo, el proyecto de los diputados del oficialismo solo incita al Poder Ejecutivo a que realice un nuevo sistema de etiquetado que contemple los mismos de la región. Mientras tanto, deroga la norma vigente.

En los fundamentos para la derogación los autores del proyecto indican que ninguno de los objetivos de la ley "fue alcanzado de manera satisfactoria". "Las razones no son circunstanciales sino estructurales: responden a un diseño técnico deficiente que genera confusión en el consumidor, desincentiva la reformulación y obstaculiza el comercio y la inversión", sostiene el texto que ingresó el viernes a última hora a Diputados.

"El sistema de advertencias confunde al consumidor en lugar de orientarlo", agrega el texto y remarca que "la ley adoptó el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para determinar cuándo un producto debe llevar sellos de advertencia. Ese perfil no evalúa la cantidad absoluta de un nutriente —gramos de azúcar, sodio o grasa por cada 100 gramos de producto— sino su proporción sobre el total de calorías del alimento". "A estos se los denomina umbrales móviles, y son el origen de las principales distorsiones de la ley", cierra.