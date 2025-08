Desgarrador: Julieta Prandi se quebró frente al juez al recordar el calvario que vivió con Claudio Contardi

Mauro Szeta, periodista de policiales, informó en "Intrusos" detalles de las declaraciones de Julieta Prandi : "Primera frase de Julieta ... Yo tuve un noviazgo del 2000 al 2005 y esta persona era super controladora". Además, la actriz dejó en claro que "cuando viajaba me chequeaba todo".

En otra parte de los textuales que leyó el periodista, comentó: "El primer abuso sucedió cuando yo dormía. Se iba a Pinamar y yo me quedaba siempre con los chicos y la carcelera, era llegar él y y a mí me cerraba la garganta, te grita, te agarra del cuello. Me decía: 'vas a ser una bolsa de depósito de semen".