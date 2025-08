¿A la cárcel? El pedido del abogado de Julieta Prandi que complica el futuro de Claudio Contardi

Captura de pantalla 2025-08-06 172125 Piden la detención de Claudio Contardi hasta la finalización del juicio. Foto: captura de video/ América TV.

En su declaración, ella dejó en claro que "Si él me mataba, me hacía un favor, yo estaba como adormecida. Yo por mis hijos me dejo matar". Esta frase es una de las más dolorosas y que describe a la perfección el calvario que vivió durante sus años de relación con Contardi.