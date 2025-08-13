El exabrupto de Georgina Barbarossa contra la defensa de Julieta Prandi tras conocerse el fallo contra Claudio Contardi

En el instante que se dictaba la condena al exmarido de Julieta Prandi, Georgina Barbarossa lanzó un filoso comentario contra el abogado de la modelo.

El histórico fallo que condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abusos sexuales contra Julieta Prandi no solo marcó un hito judicial, sino que también generó un inesperado momento de tensión mediática. Mientras los abogados de la actriz llegaban al tribunal, el juez ya había anunciado la sentencia, lo que desató comentarios controvertidos por parte de Georgina Barbarossa y su equipo en vivo.

Prandi, quien se dirigía al Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, no alcanzó a ingresar al recinto en el momento exacto en que se leyó la condena. Los periodistas que aguardaban en las puertas le informaron a gritos el resultado desde la calle, confirmando el esperado veredicto.

En paralelo, el programa de Telefe transmitía en vivo el desarrollo del caso. Al enterarse de que los abogados defensores no habían llegado a tiempo, Barbarossa lanzó un irónico: “¡Y bueno, pero llegaron tarde, flaco!”. Una de sus panelistas, en el mismo tono, agregó: “¡Menos café con leche, hermano!”, generando sorpresa entre los espectadores por los filosos comentarios en un contexto tan sensible.

El equipo legal de Prandi, integrado por Javier Baños y Fernando Burlando, manifestó su desconcierto al enterarse de que la sentencia se había leído sin su presencia. "¿Cómo que acaban de leer la sentencia?", preguntó Baños desde el auto en el que viajaban junto a la actriz y Emanuel Ortega, mientras se dirigían al tribunal.