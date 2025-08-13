Sacaron a la luz una oscura y horrorosa historia de Claudio Contardi tras la condena: "Dejaba a los hijos en..."
El periodista Martín Ciccioli recordó una fuerte historia que tiene como protagonista al empresario y a los hijos de Julieta Prandi.
Claudio Contardi finalmente fue condenado a 19 años de prisión por ser culpable de abusar sexualmente contra Julieta Prandi. La actriz luchó durante años por justicia y finalmente los jueces dictaminaron que el empresario sea llevado directamente a prisión tras la lectura del veredicto.
Los famosos comenzaron a expresarse en redes sociales tras lo sucedido y esta situación fue tema de conversación en diferentes programas televisivos y radiales. En la Rock & Pop, Martín Ciccioli reveló una fuerte historia que tiene que ver con la actitud del exmarido de Julieta Prandi.
"Fui compañero de Julieta cuando trabajábamos en la productora de Gastón Portal en su momento y me acuerdo que en esos primeros tiempos, la Prandi que yo había conocido empezó a venir nublada", expresó el conductor respecto a la experiencia que vivió trabajando con la actriz y cómo la actitud de ella fue cambiando conforme pasaba el tiempo.
Luego, el periodista reveló que Julieta comenzó a contarle los problemas que estaban pasando y un dato dejó sorprendidos a todos: "Me empezaba a contar los problemas que tenía con los hijos porque compartía la tenencia con su exmarido y me contaba las anécdotas de la Panamericana".
Video: La palabra de Julieta Prandi tras la condena
"Contardi dejaba a los hijos en la Panamericana, expuestos en una rotonda para que ella los busque. Me parecía una locura", expresó Martín respecto a la situación que vivió Julieta y también sus hijos. Además, el conductor dejó en claro que, ante esto, Julieta llegaba llorando a la productora. Por otro lado, Magui Aceiga, compañera de Martín, contó que "Compartí un verano con los dos. Fuimos a Pinamar e íbamos a la misma playa. Todos decían ‘Mirá que linda Julieta’ y yo por dentro pensaba en lo apagada que estaba".