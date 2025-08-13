Revelan el primer paso de la estrategia de Claudio Contardi para contrarrestar el peso de su condena

Luego del fallo de la Justicia, Claudio Contardi y sus abogados ya planean un camino para morigerar la pena tras el triunfo de la defensa de Julieta Prandi.

Horas después de que la Justicia lo sentenciara a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi, Claudio Contardi tomó una decisión clave: prescindir de los servicios de su anterior abogado, Claudio Nitzcamer, y contratar en su lugar a Fernando Sicilia, conocido por haber representado a Elías Piccirillo en otro caso de alto perfil.

En conversación con TN, Sicilia reveló los primeros pasos que seguirá para intentar revertir la condena. “En primer lugar, lo que se realiza en estas situaciones es presentar un habeas corpus reparador”, explicó, refiriéndose a un recurso que buscaría garantizar la libertad de Contardi mientras el fallo no sea definitivo. El abogado sostuvo que su cliente “siempre se mantuvo a derecho” y cuestionó el proceso judicial.

El flamante defensor detalló que tiene una semana para interponer un recurso de queja y tres semanas para analizar el expediente antes de presentar sus argumentos ante el tribunal de alzada. Además, seguirá una línea de defensa similar a la que esbozó Nitzcamer: “En segundo término, conocer los motivos por los cuales no pudo acceder al juicio por jurados”, señaló Sicilia, insistiendo en lo que considera una vulneración de derechos.

El letrado amplió sus críticas al proceso: "Por qué no pudo presentar prueba", cuestionó, y agregó: "Y por qué no se postergó la audiencia, porque supuestamente le renuncia el abogado una semana antes del juicio, le designan un defensor oficial y después designan un nuevo colega". Según Sicilia, esto generó un "estado de indefensión" que, en su visión, viola el artículo 812 del Código Procesal Penal, que garantiza el derecho a una defensa adecuada.