Pérdida de trabajo, infidelidades y presunto maltrato: las hipótesis detrás de la masacre familiar en Estados Unidos
Kristopher Karolkiewicz asesinó a su esposa y a sus seis hijos antes de incendiar la casa y suicidarse. La policía todavía intenta determinar el motivo.
Una familia completa fue encontrada muerta el viernes 24 de julio dentro de una vivienda incendiada en Grand Haven Township, Michigan. Según los investigadores, Kristopher Karolkiewicz, de 47 años, mató a su esposa, Amanda Karolkiewicz, de 39, y a los seis hijos de la pareja, de entre 5 y 15 años. Luego habría provocado un incendio y suicidó.
El caso fue catalogado como un asesinato-suicidio, aunque las autoridades todavía no explicaron qué desencadenó la masacre. En medio de la investigación surgió un dato que podría formar parte del contexto: Karolkiewicz había perdido recientemente su empleo.
La pérdida del trabajo, una de las teorías
Trabajaba para la Asociación Estadounidense del Corazón desde septiembre de 2023, pero su contrato laboral finalizó a comienzos de julio de 2026, según confirmó la organización a un medio local.
Los investigadores tampoco encontraron antecedentes penales del hombre ni llamadas previas a la policía relacionadas con la vivienda. Esa ausencia de denuncias aumentó la conmoción entre familiares y vecinos, que describieron a la familia como activa en la comunidad y muy involucrada en las actividades de los niños. “Todos queremos saber por qué. Es incomprensible, y necesitamos saberlo”, expresó Emily Stoye Jones, prima de Amanda, mientras la familia se prepara para organizar siete funerales.
El hallazgo ocurrió después de que las autoridades recibieran un aviso por olor a humo durante la mañana. En una primera recorrida no lograron identificar el origen, pero regresaron tres horas más tarde tras nuevas alertas y observaron humo saliendo de la casa. Al ingresar, encontraron los ocho cuerpos. Los perros de la familia y al menos un gato también murieron como consecuencia del fuego y la inhalación de humo.
Infidelidades, mentiras y una relación marcada por el conflicto
Mientras la policía busca establecer que motivó el hecho, publicaciones atribuidas a Amanda revelaron que el matrimonio atravesaba desde hacía años una profunda crisis. Medios comprobaron la aparente autenticidad de una cuenta de Reddit mediante datos públicos como las edades, la fecha de casamiento, el historial laboral, el lugar de residencia y la cantidad de hijos. En esos mensajes, escritos en un foro para parejas que intentaban recuperarse de una infidelidad, la mujer relataba sus esfuerzos por reconstruir la confianza.
Bajo el nombre de usuario “MandyK1179”, Amanda contó que había descubierto una infidelidad de su esposo y que decidió intentar la reconciliación principalmente por sus seis hijos. “Tenemos seis hijos, así que la idea de irnos es terriblemente aterradora”, escribió en mayo de 2024. También describió episodios de infidelidad reiterada, años de terapia matrimonial e individual y el desgaste emocional que le provocaba intentar sostener la relación.
Las publicaciones también alimentaron interrogantes sobre un posible contexto de maltrato emocional, aunque ese punto no fue confirmado por los investigadores. Amanda afirmó que su esposo había crecido en una “dinámica familiar tóxica que fomentaba la mentira” y señaló que él perdía el control ante las confrontaciones relacionadas con el daño que le había causado.
En otro mensaje expresó sentirse tan desanimada que dudaba de que pudieran avanzar, aunque también aseguró que había recuperado la confianza en sí misma y que no volvería a tolerar una infidelidad.
La Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa pidió evitar conclusiones mientras continúan las entrevistas y el análisis de las pruebas recogidas en la vivienda. La investigación deberá determinar si alguno de esos factores influyó en el ataque o si existieron otras circunstancias que todavía no fueron reveladas.