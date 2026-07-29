Pérdida de trabajo, infidelidades y presunto maltrato: las hipótesis detrás de la masacre familiar en Estados Unidos

Kristopher Karolkiewicz asesinó a su esposa y a sus seis hijos antes de incendiar la casa y suicidarse. La policía todavía intenta determinar el motivo.

La mujer había regresado de un viaje con dos de sus hijas antes de la tragedia,

Una familia completa fue encontrada muerta el viernes 24 de julio dentro de una vivienda incendiada en Grand Haven Township, Michigan. Según los investigadores, Kristopher Karolkiewicz, de 47 años, mató a su esposa, Amanda Karolkiewicz, de 39, y a los seis hijos de la pareja, de entre 5 y 15 años. Luego habría provocado un incendio y suicidó.

El caso fue catalogado como un asesinato-suicidio, aunque las autoridades todavía no explicaron qué desencadenó la masacre. En medio de la investigación surgió un dato que podría formar parte del contexto: Karolkiewicz había perdido recientemente su empleo.

La mujer había vuelto hace poco días de un viaje a China con dos de las hijas adoptivas. La pérdida del trabajo, una de las teorías Trabajaba para la Asociación Estadounidense del Corazón desde septiembre de 2023, pero su contrato laboral finalizó a comienzos de julio de 2026, según confirmó la organización a un medio local.

Los investigadores tampoco encontraron antecedentes penales del hombre ni llamadas previas a la policía relacionadas con la vivienda. Esa ausencia de denuncias aumentó la conmoción entre familiares y vecinos, que describieron a la familia como activa en la comunidad y muy involucrada en las actividades de los niños. “Todos queremos saber por qué. Es incomprensible, y necesitamos saberlo”, expresó Emily Stoye Jones, prima de Amanda, mientras la familia se prepara para organizar siete funerales.

Una de las teorías es que se debería a una supuesta infidelidad. El hallazgo ocurrió después de que las autoridades recibieran un aviso por olor a humo durante la mañana. En una primera recorrida no lograron identificar el origen, pero regresaron tres horas más tarde tras nuevas alertas y observaron humo saliendo de la casa. Al ingresar, encontraron los ocho cuerpos. Los perros de la familia y al menos un gato también murieron como consecuencia del fuego y la inhalación de humo.