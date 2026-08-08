El tren Sarmiento cambia su recorrido durante el fin de semana: cuándo y cómo va a funcionar

El tren Sarmiento tendrá un servicio especial durante las primeras horas de este domingo 9 de agosto por obras de renovación de vías. Las formaciones no llegarán a la estación Once hasta las 7 de la mañana y circularán con un recorrido limitado. Cómo queda el cronograma y qué alternativas hay para viajar.

Según informó Trenes Argentinos, desde el inicio del servicio y hasta las 7, los trenes circularán únicamente entre Moreno y Liniers, por lo que no llegarán a la terminal de Once durante ese período.

Durante el domingo el Tren Sarmiento funcionará con servicio limitado.

La modificación responde a trabajos de mantenimiento y renovación de vías, que obligan a interrumpir de manera parcial el recorrido habitual de la línea.

El primer tren que completará el recorrido hasta Once saldrá a las 5:47, mientras que el primer servicio desde Once hacia Moreno partirá a las 7:22, una vez finalizadas las tareas.

Después de ese horario, el tren Sarmiento retomará su recorrido habitual entre Moreno y Once.

Cómo viajar si necesitás llegar a Once

Quienes deban ir desde la Zona Oeste hacia la Ciudad de Buenos Aires durante las primeras horas del domingo podrán combinar el tren con otros medios de transporte o utilizar colectivos que recorren un trayecto similar.

Algunas de las opciones son:

Colectivo 136 (Metropol): une Navarro o Marcos Paz con Primera Junta por la avenida Rivadavia, siguiendo gran parte del recorrido del Sarmiento.

Colectivo 163 (Metropol): sale desde San Miguel y llega hasta Caballito, pasando por Morón y la avenida Rivadavia.

Colectivo 1: parte desde Morón, aunque se aleja del recorrido del tren y el viaje puede demorar más.

Colectivo 302: conecta Moreno con Liniers y Caballito por la colectora del Acceso Oeste.

Colectivos 88 y 96: también permiten llegar desde La Matanza hasta la zona de Balvanera.

Otra alternativa es viajar en el tren Sarmiento hasta Liniers y desde allí continuar el recorrido en colectivo, taxi o aplicaciones de transporte.

Si elegís ir en auto, conviene salir con tiempo, ya que el movimiento habitual de la mañana del domingo puede generar demoras en los accesos hacia la Ciudad de Buenos Aires.