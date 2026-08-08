Lactancia materna: 5 empresas que impulsan apoyo a las familias

Del 1° al 7 de agosto se celebró la Semana Mundial de la Lactancia Materna . En 2026, el lema fue “ Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona”, una iniciativa impulsada con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, Ministerios de Salud y organizaciones de la sociedad civil.

La OMS sostiene que la lactancia materna es una de las intervenciones más eficaces para proteger la salud y el desarrollo infantil . Sin embargo, menos de la mitad de los bebés menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, lo que refleja los desafíos que todavía existen para sostener esta práctica durante los primeros meses de vida.

Desde 2018, la primera semana de agosto se conmemora con un lema diferente cada año. El objetivo es promover entornos que faciliten la lactancia materna , tanto desde la comunidad y los lugares de trabajo como mediante políticas públicas y acciones de concientización.

La Sociedad Argentina de Pediatría señaló que, frente a contextos económicos complejos, jornadas laborales cada vez más exigentes, emergencias climáticas y sistemas sanitarios sometidos a múltiples demandas, no hace falta inventar nuevas estrategias. Lo que se necesita, según la organización, es consolidar las intervenciones cuya eficacia ya fue demostrada y garantizar que lleguen a todas las familias, independientemente del lugar donde vivan o de su situación socioeconómica.

Uno de los momentos críticos para sostener la lactancia materna suele producirse cuando las madres deben reincorporarse a sus actividades laborales. En ese punto, las posibilidades de continuar amamantando están estrechamente relacionadas con las condiciones de trabajo. Entre las herramientas concretas que pueden facilitar esta etapa se encuentran:

Licencias adecuadas por maternidad y paternidad.

y paternidad. Pausas para la extracción de leche.

Espacios amigables para la lactancia.

Lactancia materna: qué hacen las empresas para acompañar

En Argentina, distintas compañías comenzaron a incorporar lactarios, ampliar licencias parentales y desarrollar programas de acompañamiento para las familias como parte de una mirada integral sobre el bienestar de sus colaboradores.

London Supply Group, Mercado Libre, Santander Argentina, Unilever y Natura son algunos de los casos que reflejan esta tendencia y muestran diferentes formas de promover entornos laborales más compatibles con la crianza.

London Supply Group, la empresa argentina dedicada a la gestión de infraestructura aeroportuaria, la operación de duty free shops y los servicios de logística, incorporó durante el último año lactarios en cinco de sus unidades de negocio. Los espacios funcionan en:

Las oficinas de Buenos Aires.

El Duty Free Shop Puerto Iguazú.

Los Duty Free Shops Atlántico Sur en Tierra del Fuego.

El Aeropuerto de Ushuaia.

El Aeropuerto de Trelew.

Fueron diseñados para brindar privacidad y comodidad durante la extracción de leche materna, tanto para el personal como para el público que transita estos espacios. “Esta iniciativa forma parte de un proyecto más amplio que prevé incorporar lactarios en todas las unidades de negocio del Grupo en el mediano plazo”, explicó María Taratuty, directora de Sostenibilidad.

Para desarrollar la iniciativa, la compañía trabajó junto a la puericultora Paola de los Santos, quien además brinda consultas personalizadas a los colaboradores cuando se convierten en madres o padres.

Por su parte, Mercado Libre desarrolló una de las propuestas más amplias de beneficios familiares de la región. Además de contar con lactarios y espacios de apoyo para la crianza, extendió la licencia por maternidad a cinco meses pagos. También incorporó una licencia por pérdida gestacional de 20 días y ofrece licencias inclusivas para adopción y parejas del mismo sexo. A estos beneficios se suma una cobertura del 70% para tratamientos de preservación de óvulos y un esquema de flexibilidad laboral que permite trabajar hasta 90 días desde cualquier parte del mundo.

Santander Argentina cuenta con Programas de Conciliación trabajo-familia, Bienestar Integral y Espacios de Lactancia. La compañía fue reconocida en Argentina por sus políticas de diversidad e inclusión. Entre sus beneficios se encuentra la extensión de las licencias por nacimiento para padres y parejas de matrimonio igualitario. También ofrece una licencia por maternidad superior a la establecida por la legislación nacional y modalidades de trabajo remoto destinadas a facilitar el regreso luego de la maternidad.

Licencias parentales y apoyo a las familias

Unilever es reconocida mundialmente por promover políticas de igualdad de género y se destaca por sus licencias parentales inclusivas. A nivel global, garantiza un mínimo de 16 semanas de licencia paga para el cuidador principal, independientemente del género. El beneficio contempla también casos de adopción y distintos modelos familiares.

Además, Unilever adhiere al estándar internacional Family Friendly Workplace, impulsado por UNICEF y Parents At Work. Este reconocimiento contempla a organizaciones que promueven licencias parentales, flexibilidad laboral, bienestar y apoyo integral a las familias como parte de su cultura organizacional.

Natura, reconocida por Great Place to Work como uno de los mejores lugares para trabajar para mujeres, se destaca por sus lactarios, propuestas vinculadas al bienestar familiar, programas de equidad y políticas de apoyo frente a la violencia de género. La empresa fue pionera en Argentina al ampliar la licencia por paternidad a 40 días remunerados, un beneficio que también alcanza a parejas del mismo sexo y procesos de adopción. La política se complementa con:

Un mes adicional de licencia por maternidad paga.

paga. Cobertura médica durante la excedencia.

Reincorporación gradual sin reducción salarial.

Reintegro por gastos de guardería para hijos de hasta cinco años.

Lactancia materna: una responsabilidad compartida

Durante la primera semana de agosto, instituciones públicas y privadas de todo el país impulsaron actividades de concientización, capacitaciones y encuentros sobre la leche como alimento fundamental en la vida de niños y niñas.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría enfatizaron que la responsabilidad de sostener la lactancia materna no debe recaer exclusivamente sobre la mujer, sino que debe transformarse en una construcción colectiva. En ese acompañamiento pueden participar padres, parejas, abuelos, empleadores, equipos de salud, instituciones educativas, gobiernos, medios de comunicación y la comunidad. El objetivo es contribuir a crear condiciones que favorezcan una experiencia más saludable y menos solitaria para las familias.

Además, la Sociedad Argentina de Pediatría recordó que la leche materna constituye el primer sistema alimentario sostenible: es un alimento natural, renovable y de producción local que no requiere envases, procesos industriales, transporte de larga distancia ni agua para su preparación. De esta manera, el acompañamiento a la lactancia no se limita al ámbito familiar. Los espacios de trabajo, las políticas de cuidado y las iniciativas empresariales también forman parte de las condiciones que pueden facilitar su continuidad.