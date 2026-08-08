Día del Gato: por qué se celebra el 8 de agosto y cómo surgió esta fecha
Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato. Conocé cómo nació esta efeméride y por qué existen otras fechas para homenajear a los felinos.
El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha que busca reconocer el vínculo entre las personas y sus mascotas, pero también promover la tenencia responsable. Además de homenajear a los felinos, la jornada invita a reflexionar sobre sus cuidados y bienestar.
Por qué el Día del Gato se celebra el 8 de agosto
El Día Internacional del Gato fue impulsado en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) junto con otras organizaciones dedicadas a la protección animal, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de brindarles una buena calidad de vida a los gatos.
Además, busca fomentar la adopción responsable y recordar que, si no reciben los cuidados adecuados, también pueden tener un impacto sobre la fauna silvestre.
¿Por qué el Día del Gato se celebra tres veces al año?
Aunque el 8 de agosto es la fecha más conocida a nivel mundial, no es la única dedicada a los felinos. Existen otras dos celebraciones que surgieron por distintos motivos.
- 20 de febrero: recuerda a Socks, el gato de la familia del expresidente estadounidense Bill Clinton, que se convirtió en un ícono de los amantes de los gatos tras su muerte por cáncer.
- 29 de octubre: se celebra el Día Nacional del Gato en Estados Unidos, una iniciativa creada por la especialista en bienestar animal Colleen Paige para fomentar la adopción.
Por eso, a diferencia de otras efemérides, no existe un único Día del Gato reconocido internacionalmente, sino tres fechas que se conmemoran en distintos países.
Siete consejos para cuidar mejor a los gatos
Más allá de la celebración, los veterinarios recuerdan que el bienestar de los gatos depende de hábitos simples que pueden marcar la diferencia.
- Organizar los espacios de la casa. Lo ideal es separar las zonas de descanso, alimentación y arenero para reducir el estrés del animal.
- Proteger balcones y ventanas. Si la vivienda es un departamento, colocar redes o protecciones ayuda a prevenir caídas.
- Respetar sus tiempos. Los gatos suelen disfrutar del contacto, pero también necesitan momentos de tranquilidad y espacios propios.
- Darle una alimentación equilibrada. La base de la dieta debe ser alimento balanceado. Otros alimentos pueden ofrecerse de manera ocasional y en pequeñas cantidades.
- Controlar el estado de las uñas. En gatos que viven exclusivamente en interiores puede ser necesario recortarlas cuando crecen demasiado.
- Mantener al día la desparasitación. Especialmente si tiene acceso al exterior, es importante prevenir pulgas y otros parásitos.
- Hacer controles veterinarios periódicos. Las vacunas, los chequeos de rutina y las consultas ante cualquier cambio de conducta son fundamentales para detectar problemas de salud a tiempo.