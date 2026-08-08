Día del Gato: por qué se celebra el 8 de agosto y cómo surgió esta fecha

Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato. Conocé cómo nació esta efeméride y por qué existen otras fechas para homenajear a los felinos.

El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato.

El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha que busca reconocer el vínculo entre las personas y sus mascotas, pero también promover la tenencia responsable. Además de homenajear a los felinos, la jornada invita a reflexionar sobre sus cuidados y bienestar.

Los gatos tienen tres días para celebrarlos. Por qué el Día del Gato se celebra el 8 de agosto El Día Internacional del Gato fue impulsado en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) junto con otras organizaciones dedicadas a la protección animal, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de brindarles una buena calidad de vida a los gatos.

Además, busca fomentar la adopción responsable y recordar que, si no reciben los cuidados adecuados, también pueden tener un impacto sobre la fauna silvestre.

¿Por qué el Día del Gato se celebra tres veces al año? Aunque el 8 de agosto es la fecha más conocida a nivel mundial, no es la única dedicada a los felinos. Existen otras dos celebraciones que surgieron por distintos motivos.

20 de febrero: recuerda a Socks, el gato de la familia del expresidente estadounidense Bill Clinton, que se convirtió en un ícono de los amantes de los gatos tras su muerte por cáncer.

29 de octubre: se celebra el Día Nacional del Gato en Estados Unidos, una iniciativa creada por la especialista en bienestar animal Colleen Paige para fomentar la adopción. Por eso, a diferencia de otras efemérides, no existe un único Día del Gato reconocido internacionalmente, sino tres fechas que se conmemoran en distintos países.