No es bicarbonato: el ingrediente casero que elimina el sarro de las canillas del baño de una vez

Sin bicarbonato ni productos del super: la combinación de limón y vinagre es el truco más efectivo para eliminar el sarro de las canillas del baño de una vez.

La combinación de limón y vinagre blanco disuelve el carbonato de calcio del sarro sin dañar las canillas del baño. Foto: Shutterstock

Ver el paso del tiempo en las canillas del baño es inevitable por la acumulación de sarro. Este es un problema de limpieza comun y uno de los más difíciles de resolver con productos convencionales. Pero lo que muchos desconocen es que la solución suele estar en la cocina y no requiere ni bicarbonato ni otros productos agresivos.

Combinación de limón y vinagre contra el sarro La combinación de limón y vinagre blanco es una de las más efectivas para eliminar el sarro de forma natural y dejar las canillas brillantes. Esto es gracias a que ambos ingredientes son ácidos naturales que actúan sobre el carbonato de calcio, el principal componente del sarro. El ácido cítrico del limón disuelve los depósitos minerales mientras que el ácido acético del vinagre potencia el efecto y desinfecta la superficie al mismo tiempo.

Cómo usarlos paso a paso El método más efectivo es preparar una mezcla de partes iguales de vinagre blanco y jugo de limón en un recipiente. Con esa solución hay que empapar un trapo o papel de cocina y envolverlo alrededor de la canilla, asegurándose de que el contacto con el sarro sea completo. Dejar actuar entre 30 minutos y una hora según el grosor del depósito.

Pasado ese tiempo, retirar el trapo y frotar con un cepillo de dientes viejo o una esponja para desprender los restos de sarro ablandados. Enjuagar con agua y secar con un paño para evitar que queden manchas de agua.