Las prendas de los 80 que regresan este invierno 2026 y transforman cualquier outfit

El invierno 2026 llega con una fuerte inspiración en prendas icónicas de los años 80. En esa época, dominaban las siluetas elegantes y versátiles, capaces de adaptarse a distintos estilos. Hoy, esa lógica vuelve con fuerza: cada vez más personas buscan prendas funcionales que puedan usar en múltiples ocasiones.

Entre las grandes protagonistas de la temporada se destaca el tapado de piel sintética. Este abrigo se consolida como una pieza clave del invierno, capaz de adaptarse tanto a looks casuales con jeans como a opciones más formales. Además, su variedad de cortes (largos, midi y oversized) permite encontrar versiones para distintos estilos.

El auge de la piel sintética responde también a una tendencia más amplia: la búsqueda de alternativas libres de crueldad animal y materiales más sostenibles. Así, este tipo de abrigo se posiciona como un “lujo consciente”, que combina estética y responsabilidad.

Por otro lado, las bailarinas vuelven a escena. Este calzado recupera protagonismo gracias a su comodidad, versatilidad y aire nostálgico, convirtiéndose en una opción elegante y minimalista para el día a día.

Su regreso incorpora detalles actuales como escotes más cerrados, elásticos tipo bailarina, materiales como napa y aplicaciones como tachas o apliques, que modernizan el diseño clásico.

bailarina zapato

Aunque a simple vista pueden parecer poco abrigadas para el invierno, muchas influencers las combinan con medias a tono, logrando un look inspirado en el universo de la danza. Además, todo indica que este calzado no será pasajero y continuará como tendencia durante el verano.