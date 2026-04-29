La lección de estilo de la reina Letizia Ortiz: cómo vestir elegante para el trabajo

En el Palacio de la Zarzuela, la reina Letizia protagonizó una jornada institucional cargada de audiencias y reuniones. Recibió a representantes de la Cátedra Carlos I de Políticas Públicas, a expertos del Observatorio Legislativo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos, a miembros de la Asociación de Enfermedades Raras Más Visibles y a responsables del documental "La vida en una gota".

El estilismo elegido respondió a lo que hoy se conoce como estética "working girl", una fórmula que Letizia domina con mucha naturalidad. Cada pieza cumplió una función concreta y, al mismo tiempo, logró un conjunto que se sintió pensado, pero nunca forzado. El eje del look, fue una blusa de rayas en tono azul suave, firmada por Adolfo Domínguez, ya estrenada en 2025, que reafirmó su compromiso con una moda más consciente y sostenible.

Llevó, además, un pantalón sastre negro de corte amplio que apareció como el contrapunto perfecto, puesto que estructuró el conjunto y le dio esa cuota de formalidad necesaria para el contexto institucional. El llevar la blusa por dentro del pantalón terminó de definir la silueta, marcándole la cintura sin necesidad de recurrir a recursos más evidentes.

En cuanto a los accesorios, lució un cinturón con hebilla metálica, mientras que los pendientes dorados de tamaño medio dieron un punto de luz sutil. Como ya es habitual, el anillo de Coreterno con la inscripción "Amor che tutto move" volvió a aparecer como su pieza identitaria.

Finalmente, en material de calzado, Letizia eligió un modelo tipo Mary Jane de Sézane, con la puntera redondeada, doble tira y un tacón medio, perfecto para horas de reuniones, desplazamientos por el palacio y momentos de pie junto a los invitados.