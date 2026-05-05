Dormir con las ventanas abiertas en invierno: cómo hacerlo sin pasar frío

Dormir con las ventanas abiertas en invierno y días fríos es lo que menos se hace. Las ventanas se cierran de noche cuando la temperatura es muy baja. La prioridad es mantener el calor en la habitación. ¿Qué puede suceder si se elige dormir con las ventanas abiertas?

Los especialistas recomiendan renovar el aire del ambiente entre 10 y 20 minutos antes de dormir, en lugar de mantener la ventana abierta toda la noche. Esto ayuda a reducir la acumulación de contaminantes y humedad sin enfriar en exceso la habitación.

Otro punto clave es la temperatura. La franja ideal para dormir mejor se ubica entre los 15 y 19 °C. Los ambientes demasiado calefaccionados pueden provocar despertares nocturnos y un descanso menos profundo.

Si se decide dejar una ventana entreabierta, es importante evitar corrientes de aire directas sobre la cama, especialmente en la zona del cuello y la cabeza, para prevenir molestias musculares o respiratorias.

Por último, el abrigo debe ser equilibrado. Usar ropa de cama térmica pero respirable permite conservar el calor corporal sin generar sudoración, uno de los factores que más interrumpe el sueño.

ventana abierta b.jpg Una habitación sin buena ventilación -aún con temperaturas muy bajas- puede afectar la salud y la calidad del sueño. Crédito de la imagen: Laurey Glenn

Foto: archivo.

Cuándo no se aconseja dormir con la ventana abierta cuando hace frío

No se aconseja dormir con la ventana abierta durante el invierno o días muy fríos porque el aire frío puede resecar la nariz y causar una congestión - e inclusive una infección-. Y también porque una ventana abierta cuando la temperatura es muy baja puede sobrecargar el sistema de climatización del hogar, lo que implica gastar más energía. Y un tercer motivo para rechazar la apertura de ventanas cuando hace mucho frío tiene que ver solamente con los ruidos exteriores que pueden ingresar por la ventana y que no ayudan a descansar bien.