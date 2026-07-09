Está en Argentina: el segundo árbol más viejo del mundo oculta un secreto de miles de años

Nació antes que Jesucristo y sigue en pie: el árbol de la Patagonia que maravilla a los científicos.

Un tesoro vivo se oculta en el sur argentino. Este gigante árbol tiene más de dos mil seiscientos años de edad y nació mucho antes del Imperio Romano. Para los científicos es una maravilla.

El camino hacia el Alerce Abuelo en la Patagonia Este increíble ser vivo es un alerce patagónico conocido como el Alerce Abuelo y se encuentra en la provincia de Chubut. Para ser precisos, habita en el corazón del Parque Nacional Los Alerces, un área protegida que la Unesco declaró Patrimonio Mundial debido a su increíble estado de conservación natural.

El ejemplar impacta por su gran tamaño al medir casi sesenta metros de alto y tener un diámetro de tronco que supera los dos metros. Su desarrollo es un proceso pausado, ya que la corteza suma apenas un milímetro por año gracias al clima frío y las lluvias que cubren la región.