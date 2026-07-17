Una receta fácil de vainillas: el secreto para que queden doradas y crocantes

Las vainillas son el acompañamiento perfecto para el mate, para el café de la tarde, o incluso para armar un sándwich con dulce de leche. Lo mejor de esta receta es que se hacen con ingredientes que casi siempre tenés en casa, no necesitás batidora eléctrica, y la masa se estira con palo de amasar en vez de usar máquina de pastas. Eso sí, no te pases de horno: 12 minutos es el punto exacto donde quedan doradas por los bordes y blancas en el centro. ¡Manos a la obra!