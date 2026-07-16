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Pastel de zanahoria y naranja: la receta de cocina que perfuma toda la casa

El pastel húmedo y tierno combina la dulzura de la zanahoria con el cítrico perfume de la naranja, ideal para acompañar el mate o el café.

Candela Spann

Recetas de cocina casera: el pastel de zanahoria y naranja que todos te van a pedir

Recetas de cocina casera: el pastel de zanahoria y naranja que todos te van a pedir

Imagen creada por IA - MDZ

El pastel de zanahoria y naranja es una de las recetas más aromáticas y esponjosas para disfrutar en cualquier momento del día. La dulzura natural de la zanahoria se combina con el perfume cítrico de la naranja, logrando un bizcocho húmedo, tierno y perfecto para acompañar el mate o el café. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, esta preparación se destaca por su sabor equilibrado y su textura suave. Con ingredientes simples y un paso a paso muy fácil, conseguirás un pastel húmedo que se mantiene delicioso durante varios días.

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería

Ingredientes

  • 250 gr de harina leudante 250 gr de harina leudante
  • 2 zanahorias grandes ralladas 2 zanahorias grandes ralladas
  • 3 huevos 3 huevos
  • 180 gr de azúcar 180 gr de azúcar
  • 100 ml de aceite de girasol 100 ml de aceite de girasol
  • Jugo de 1 naranja Jugo de 1 naranja
  • Ralladura de 1 naranja Ralladura de 1 naranja
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de canela (opcional) 1 cucharadita de canela (opcional)
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá y enhariná un molde de 22 cm.
  • Batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Incorporá el aceite, el jugo de naranja, la ralladura y la vainilla.
  • Agregá las zanahorias ralladas y mezclá bien.
  • Incorporá la harina leudante, la sal y la canela, mezclando suavemente hasta integrar.
  • Volcá la preparación en el molde y horneá durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  • Dejá enfriar antes de desmoldar y serví.

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