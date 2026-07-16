Pastel de zanahoria y naranja: la receta de cocina que perfuma toda la casa
El pastel húmedo y tierno combina la dulzura de la zanahoria con el cítrico perfume de la naranja, ideal para acompañar el mate o el café.
El pastel de zanahoria y naranja es una de las recetas más aromáticas y esponjosas para disfrutar en cualquier momento del día. La dulzura natural de la zanahoria se combina con el perfume cítrico de la naranja, logrando un bizcocho húmedo, tierno y perfecto para acompañar el mate o el café. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta preparación se destaca por su sabor equilibrado y su textura suave. Con ingredientes simples y un paso a paso muy fácil, conseguirás un pastel húmedo que se mantiene delicioso durante varios días.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 250 gr de harina leudante
- 2 zanahorias grandes ralladas
- 3 huevos
- 180 gr de azúcar
- 100 ml de aceite de girasol
- Jugo de 1 naranja
- Ralladura de 1 naranja
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de canela (opcional)
- 1 pizca de sal
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá y enhariná un molde de 22 cm.
- Batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Incorporá el aceite, el jugo de naranja, la ralladura y la vainilla.
- Agregá las zanahorias ralladas y mezclá bien.
- Incorporá la harina leudante, la sal y la canela, mezclando suavemente hasta integrar.
- Volcá la preparación en el molde y horneá durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá enfriar antes de desmoldar y serví.